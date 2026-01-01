Diskon ErsatzTV hingga 69%

Deploy instan ErsatzTV.

Server IPTV mandiri yang mengubah pustaka media pribadi menjadi saluran TV langsung 24/7 kustom dengan panduan program elektronik.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan ErsatzTV.

Pilih paket VPS untuk ErsatzTV

TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan ErsatzTV

ErsatzTV adalah platform open-source yang di-host sendiri yang mengubah pustaka media pribadi â€” Plex, Jellyfin, Emby, atau file lokal â€” menjadi saluran TV langsung yang dijadwalkan secara kustom dengan panduan program elektronik yang nyata. Saluran-saluran ini mengalir sebagai playlist M3U/HLS yang dapat diakses oleh klien yang mendukung IPTV mana pun: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TV, set-top box, dan aplikasi seluler.

Menghosting ErsatzTV sendiri di VPS Anda memberi Anda pengganti TV kabel klasik pribadi yang sepenuhnya dibangun dari media yang sudah Anda miliki, tanpa berlangganan layanan streaming atau terganggu oleh iklan. Jadwalkan maraton bertema, rotasi gaya berita, saluran video musik, atau blok program anak-anak, lalu tonton di perangkat apa pun yang mendukung IPTV.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama ErsatzTV

Saluran khusus 24/7

Bangun sejumlah saluran langsung dengan menggabungkan koleksi, daftar putar, dan aturan penjadwalan ke dalam streaming 24 jam.

Output IPTV dan EPG

Paparkan saluran sebagai daftar putar M3U dengan panduan program elektronik XMLTV lengkap sehingga klien IPTV mana pun dapat menyetelnya seperti TV kabel.

Plex / Jellyfin / Emby

Sambungkan langsung ke pustaka media-server yang sudah ada atau pindai folder lokal sehingga media yang sama menggerakkan aplikasi VOD dan saluran TV Anda.

Hardware transcoding

Akselerasi opsional NVENC, QSV, VAAPI, AMF, dan VideoToolbox untuk menjaga penggunaan CPU tetap terkendali saat melayani streaming langsung.

Watermark dan bumper

Menambahkan watermark saluran, menyisipkan bumper dan intro, dan menginterupsi program dengan interstitial kustom agar terasa seperti saluran sungguhan.

Saluran video musik

Campurkan video musik dan audio ke dalam saluran kronologis atau bertema, lengkap dengan tampilan sampul album dan penjadwalan berbasis metadata.

Jalankan ErsatzTV lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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