ErsatzTV adalah platform open-source yang di-host sendiri yang mengubah pustaka media pribadi â€” Plex, Jellyfin, Emby, atau file lokal â€” menjadi saluran TV langsung yang dijadwalkan secara kustom dengan panduan program elektronik yang nyata. Saluran-saluran ini mengalir sebagai playlist M3U/HLS yang dapat diakses oleh klien yang mendukung IPTV mana pun: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TV, set-top box, dan aplikasi seluler.

Menghosting ErsatzTV sendiri di VPS Anda memberi Anda pengganti TV kabel klasik pribadi yang sepenuhnya dibangun dari media yang sudah Anda miliki, tanpa berlangganan layanan streaming atau terganggu oleh iklan. Jadwalkan maraton bertema, rotasi gaya berita, saluran video musik, atau blok program anak-anak, lalu tonton di perangkat apa pun yang mendukung IPTV.