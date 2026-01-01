Deploy instan ErsatzTV.
Server IPTV mandiri yang mengubah pustaka media pribadi menjadi saluran TV langsung 24/7 kustom dengan panduan program elektronik.
Pilih paket VPS untuk ErsatzTV
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ErsatzTV
ErsatzTV adalah platform open-source yang di-host sendiri yang mengubah pustaka media pribadi â€” Plex, Jellyfin, Emby, atau file lokal â€” menjadi saluran TV langsung yang dijadwalkan secara kustom dengan panduan program elektronik yang nyata. Saluran-saluran ini mengalir sebagai playlist M3U/HLS yang dapat diakses oleh klien yang mendukung IPTV mana pun: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TV, set-top box, dan aplikasi seluler.
Menghosting ErsatzTV sendiri di VPS Anda memberi Anda pengganti TV kabel klasik pribadi yang sepenuhnya dibangun dari media yang sudah Anda miliki, tanpa berlangganan layanan streaming atau terganggu oleh iklan. Jadwalkan maraton bertema, rotasi gaya berita, saluran video musik, atau blok program anak-anak, lalu tonton di perangkat apa pun yang mendukung IPTV.
Fitur utama ErsatzTV
Saluran khusus 24/7
Bangun sejumlah saluran langsung dengan menggabungkan koleksi, daftar putar, dan aturan penjadwalan ke dalam streaming 24 jam.
Output IPTV dan EPG
Paparkan saluran sebagai daftar putar M3U dengan panduan program elektronik XMLTV lengkap sehingga klien IPTV mana pun dapat menyetelnya seperti TV kabel.
Plex / Jellyfin / Emby
Sambungkan langsung ke pustaka media-server yang sudah ada atau pindai folder lokal sehingga media yang sama menggerakkan aplikasi VOD dan saluran TV Anda.
Hardware transcoding
Akselerasi opsional NVENC, QSV, VAAPI, AMF, dan VideoToolbox untuk menjaga penggunaan CPU tetap terkendali saat melayani streaming langsung.
Watermark dan bumper
Menambahkan watermark saluran, menyisipkan bumper dan intro, dan menginterupsi program dengan interstitial kustom agar terasa seperti saluran sungguhan.
Saluran video musik
Campurkan video musik dan audio ke dalam saluran kronologis atau bertema, lengkap dengan tampilan sampul album dan penjadwalan berbasis metadata.
Jalankan ErsatzTV lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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