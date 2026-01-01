Grocy adalah sistem manajemen rumah tangga berbasis web yang dibangun di sekitar inventaris makanan. Sistem ini melacak apa yang Anda miliki, kapan kedaluwarsa, dan berapa banyak yang Anda konsumsi, lalu menggunakan data tersebut untuk membuat daftar belanja yang akurat, mencegah pemborosan, dan membantu Anda merencanakan resep dari bahan-bahan yang sudah ada di dapur.

Self-hosting di VPS Anda berarti data inventaris rumah tangga Anda tetap pribadi, dapat diakses dari setiap perangkat keluarga baik di rumah maupun di toko, dan tidak pernah terikat pada langganan atau dimatikan oleh vendor. Tumpukan PHP dan SQLite yang ringan berjalan dengan nyaman bersama layanan lain bahkan di VPS yang sederhana.