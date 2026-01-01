Deploy instan Grocy.
Aplikasi self-hosted untuk manajemen bahan makanan dan perlengkapan rumah tangga, serta memantau stok makanan, tanggal kedaluwarsa, dan daftar belanja.
Pilih paket VPS untuk Grocy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Grocy
Grocy adalah sistem manajemen rumah tangga berbasis web yang dibangun di sekitar inventaris makanan. Sistem ini melacak apa yang Anda miliki, kapan kedaluwarsa, dan berapa banyak yang Anda konsumsi, lalu menggunakan data tersebut untuk membuat daftar belanja yang akurat, mencegah pemborosan, dan membantu Anda merencanakan resep dari bahan-bahan yang sudah ada di dapur.
Self-hosting di VPS Anda berarti data inventaris rumah tangga Anda tetap pribadi, dapat diakses dari setiap perangkat keluarga baik di rumah maupun di toko, dan tidak pernah terikat pada langganan atau dimatikan oleh vendor. Tumpukan PHP dan SQLite yang ringan berjalan dengan nyaman bersama layanan lain bahkan di VPS yang sederhana.
Fitur utama Grocy
Pelacakan Tanggal Kedaluwarsa
Catat tanggal pembelian dan kedaluwarsa untuk setiap produk agar Grocy dapat memberi tahu Anda sebelum barang-barang rusak, mengurangi limbah makanan di seluruh rumah tangga.
Daftar Belanja Pintar
Daftar belanja dibuat secara otomatis dari kebutuhan resep dan ambang batas stok minimum, sehingga Anda hanya membeli apa yang benar-benar Anda butuhkan.
Memindai Barcode
Pindai barcode produk dari browser seluler mana pun untuk langsung mencari dan mencatat item tanpa mengetik nama produk atau jumlah secara manual.
Pengelolaan Resep
Simpan resep dengan jumlah bahan dan biarkan Grocy memeriksa stok Anda saat ini sebelum menambahkan dengan tepat apa yang hilang ke daftar belanja.
Integrasi Otomatisasi Rumah
REST API lengkap memungkinkan integrasi dengan Home Assistant, aplikasi pemindai barcode, dan alat yang di-host sendiri lainnya untuk alur kerja rumah tangga yang sepenuhnya otomatis.
Jalankan Grocy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.