Convoy adalah gateway webhook cloud-native sumber terbuka yang dibangun untuk secara aman menyerap, menyimpan, men-debug, mengirimkan, dan mengelola jutaan event webhook dalam skala besar. Dirancang untuk tim engineering yang mengirimkan event ke pelanggan atau menerima event dari pihak ketiga, ini mengatasi kesulitan operasional dalam membangun infrastruktur webhook yang andal â€” percobaan ulang otomatis, verifikasi tanda tangan, penanganan dead-letter, dan dashboard admin lengkap untuk memeriksa setiap pengiriman.

Menghosting Convoy sendiri menjaga payload event, endpoint pelanggan, dan log pengiriman di dalam VPS Anda, tanpa harga per event dan tanpa visibilitas pihak ketiga terhadap traffic Anda. PostgreSQL dan Redis hadir dengan konfigurasi awal sehingga gateway siap untuk beban kerja webhook produksi sejak deployment pertama.