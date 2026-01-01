Deploy Convoy dengan instalasi sekali klik.
Gerbang webhooks sumber terbuka Cloud-native untuk menyerap, menyimpan, melakukan debug, dan mengirimkan jutaan event webhook dengan andal.
Pilih paket VPS untuk Convoy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Convoy
Convoy adalah gateway webhook cloud-native sumber terbuka yang dibangun untuk secara aman menyerap, menyimpan, men-debug, mengirimkan, dan mengelola jutaan event webhook dalam skala besar. Dirancang untuk tim engineering yang mengirimkan event ke pelanggan atau menerima event dari pihak ketiga, ini mengatasi kesulitan operasional dalam membangun infrastruktur webhook yang andal â€” percobaan ulang otomatis, verifikasi tanda tangan, penanganan dead-letter, dan dashboard admin lengkap untuk memeriksa setiap pengiriman.
Menghosting Convoy sendiri menjaga payload event, endpoint pelanggan, dan log pengiriman di dalam VPS Anda, tanpa harga per event dan tanpa visibilitas pihak ketiga terhadap traffic Anda. PostgreSQL dan Redis hadir dengan konfigurasi awal sehingga gateway siap untuk beban kerja webhook produksi sejak deployment pertama.
Fitur utama Convoy
Pengiriman Andal
Strategi coba lagi otomatis, baik eksponensial maupun linear, menjaga agar kegagalan sementara di endpoint pelanggan tidak menyebabkan kehilangan event webhook.
Signature verifikasi
Menandatangani permintaan keluar dengan HMAC dan memverifikasi webhook masuk sehingga setiap peristiwa dapat dipercaya oleh pengirim dan penerima.
Dasbor Admin
Periksa, saring, dan putar ulang setiap pengiriman webhook dari UI bawaan tanpa menulis alat debugging kustom.
Gateway dua arah
Berfungsi sebagai penerbit keluar kepada pelanggan dan gateway masuk untuk menerima webhook pihak ketiga dengan aman.
Pekerja skalabel
Proses web dan agen yang terpisah memungkinkan Anda untuk menskalakan throughput penyerapan dan pengiriman secara independen seiring bertambahnya volume event.
Data self-hosted
Payload webhook, rahasia endpoint, dan riwayat pengiriman tetap berada di infrastruktur Anda tanpa biaya SaaS per acara.
Jalankan Convoy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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