Komga adalah server media open-source yang dirancang khusus untuk komik, manga, BD, majalah, dan eBook. Komga memindai library Anda yang berisi format CBZ, CBR, EPUB, PDF, dan format arsip lainnya, mengekstrak metadata, menghasilkan thumbnail, serta menampilkan semuanya melalui pembaca web yang cepat ditambah feed OPDS, Kobo Sync, dan KOReader Sync untuk aplikasi native dan perangkat e-ink.

Self-hosting Komga di VPS Anda mengubah folder file komik dan manga apa pun menjadi library pribadi yang ramah seluler yang dapat Anda baca dari mana saja â€” di web, di perangkat e-ink Kobo atau KOReader, atau melalui aplikasi yang kompatibel dengan OPDS seperti Panels, Chunky, dan KyBook. Tidak ada biaya langganan, tanpa DRM, dan tidak ada platform yang memutuskan apa yang tetap ada di library Anda.