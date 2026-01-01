Deploy Komga dengan instalasi sekali klik.
Server media mandiri untuk komik, manga, majalah, dan eBook dengan dukungan OPDS, Kobo Sync, dan KOReader Sync.
Pilih paket VPS untuk Komga
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Komga
Komga adalah server media open-source yang dirancang khusus untuk komik, manga, BD, majalah, dan eBook. Komga memindai library Anda yang berisi format CBZ, CBR, EPUB, PDF, dan format arsip lainnya, mengekstrak metadata, menghasilkan thumbnail, serta menampilkan semuanya melalui pembaca web yang cepat ditambah feed OPDS, Kobo Sync, dan KOReader Sync untuk aplikasi native dan perangkat e-ink.
Self-hosting Komga di VPS Anda mengubah folder file komik dan manga apa pun menjadi library pribadi yang ramah seluler yang dapat Anda baca dari mana saja â€” di web, di perangkat e-ink Kobo atau KOReader, atau melalui aplikasi yang kompatibel dengan OPDS seperti Panels, Chunky, dan KyBook. Tidak ada biaya langganan, tanpa DRM, dan tidak ada platform yang memutuskan apa yang tetap ada di library Anda.
Fitur utama Komga
Komik dan format eBook
Mendukung CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB, dan PDF secara native, dengan ekstraksi metadata dari ComicInfo.xml, EPUB OPF, dan tag ComicRack.
Pembaca web bawaan
Pembaca web yang cepat dan responsif dengan mode dua halaman, tata letak sesuai lebar dan sesuai tinggi, serta sinkronisasi progres membaca di seluruh perangkat.
umpan OPDS
Endpoint OPDS v1 dan v2 membuat Komga kompatibel dengan pembaca bawaan seperti Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, dan puluhan lainnya, siap pakai.
Sinkronisasi Kobo dan KOReader
Dukungan Kobo Sync dan KOReader Sync bawaan mengirimkan konten baru dan mengingat posisi baca pada perangkat e-ink tanpa memuat file secara manual.
Pemindaian perpustakaan otomatis
Pemantauan sistem berkas real-time serta pemindaian terjadwal menjaga perpustakaan tetap sinkron saat Anda memasukkan berkas komik dan eBook baru ke dalam folder data.
Multi-pengguna dan berbagi
Perpustakaan per pengguna, pembatasan usia, dan peran berbagi hanya-baca memungkinkan keluarga atau grup membaca berbagi satu server tanpa saling mengganggu.
Jalankan Komga lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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