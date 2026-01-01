Deploy Bazarr dengan instalasi instan.
Aplikasi otomatis yang terintegrasi dengan Sonarr dan Radarr untuk mengelola, mendownload, dan mengupgrade subtitle di seluruh pustaka media Anda.
Pilih paket VPS untuk Bazarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bazarr
Bazarr adalah aplikasi pendamping untuk Sonarr dan Radarr yang mengotomatiskan seluruh alur kerja subtitle untuk pustaka media Anda. Aplikasi ini memantau pustaka Anda untuk konten baru dan secara otomatis mencari, mengunduh, serta mengatur subtitle dalam bahasa pilihan Anda di lebih dari 20 penyedia, termasuk OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, dan Podnapisi. Ketika versi subtitle yang lebih baik tersedia, Bazarr akan meningkatkannya secara otomatis — tidak perlu pencarian manual.
Menjalankan Bazarr di VPS khusus memberikannya uptime yang konsisten dan alamat IP publik yang andal yang diperlukan untuk akses penyedia tanpa gangguan — jaringan rumah dengan IP dinamis dapat diblokir oleh penyedia subtitle seiring waktu. Dikombinasikan dengan alat sinkronisasi subtitle yang memperbaiki ketidaksesuaian waktu dan dukungan untuk trek SDH bagi tuna rungu, Bazarr memberikan cakupan subtitle lengkap untuk setiap media di pustaka Anda.
Fitur utama Bazarr
Integrasi Sonarr dan Radarr
Bazarr terhubung langsung dengan setup arr Anda yang sudah ada dan otomatis mencari serta mendownload subtitle untuk setiap film atau episode saat ditambahkan ke library Anda.
20+ penyedia subtitel
Cari OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, dan banyak lagi secara bersamaan untuk memaksimalkan peluang menemukan subtitle yang akurat dalam bahasa Anda.
Peningkatan kualitas otomatis
Ketika versi subtitle yang lebih baik dirilis untuk konten yang sudah ada di perpustakaan Anda, Bazarr secara otomatis mengganti file yang sudah ada tanpa intervensi manual.
Sinkronisasi subjudul
Alat sinkronisasi bawaan menyesuaikan waktu subtitle agar sesuai dengan trek audio, memperbaiki alasan paling umum mengapa subtitle terasa tidak sinkron bahkan ketika diunduh dari sumber terkemuka.
Dukungan untuk gangguan pendengaran
Pilih trek SDH atau CC untuk aksesibilitas – Bazarr dapat memprioritaskan subtitle untuk tunarungu di semua penyedia untuk setiap item di perpustakaan Anda.
Jalankan Bazarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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