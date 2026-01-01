Bazarr adalah aplikasi pendamping untuk Sonarr dan Radarr yang mengotomatiskan seluruh alur kerja subtitle untuk pustaka media Anda. Aplikasi ini memantau pustaka Anda untuk konten baru dan secara otomatis mencari, mengunduh, serta mengatur subtitle dalam bahasa pilihan Anda di lebih dari 20 penyedia, termasuk OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, dan Podnapisi. Ketika versi subtitle yang lebih baik tersedia, Bazarr akan meningkatkannya secara otomatis — tidak perlu pencarian manual.

Menjalankan Bazarr di VPS khusus memberikannya uptime yang konsisten dan alamat IP publik yang andal yang diperlukan untuk akses penyedia tanpa gangguan — jaringan rumah dengan IP dinamis dapat diblokir oleh penyedia subtitle seiring waktu. Dikombinasikan dengan alat sinkronisasi subtitle yang memperbaiki ketidaksesuaian waktu dan dukungan untuk trek SDH bagi tuna rungu, Bazarr memberikan cakupan subtitle lengkap untuk setiap media di pustaka Anda.