Deploy instan Fasten Health.
Pengelola rekam medis elektronik pribadi dan keluarga yang di-hosting sendiri yang mengonsolidasikan data kesehatan dari penyedia dan perangkat.
Pilih paket VPS untuk Fasten Health
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fasten Health
Fasten On-Prem adalah manajer rekam medis elektronik (EMR) yang di-hosting sendiri dan bersifat open-source yang memungkinkan individu dan keluarga mengonsolidasikan data kesehatan dari dokter, rumah sakit, laboratorium, dan perangkat yang terhubung ke dalam satu arsip pribadi. Dibangun di atas standar data kesehatan FHIR dan ditulis dalam Go, ini menyerap catatan melalui entri manual dan unggahan FHIR Bundle yang diekspor dari portal pasien, dan menampilkannya dalam linimasa terpadu bersama catatan, kondisi, obat-obatan, alergi, dan hasil laboratorium.
Meng-hosting sendiri Fasten di VPS Anda menjaga data kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, daripada penyedia rekam medis SaaS â€” penting mengingat betapa sensitifnya riwayat medis. Basis data SQLite terenkripsi, runtime Go biner tunggal, dan pendaftaran per pengguna berarti VPS kecil dapat dengan nyaman menampung catatan pribadi atau keluarga lengkap.
Fitur utama Fasten Health
Impor FHIR Bundle
Unggah FHIR Bundles yang diekspor dari portal pasien atau sistem layanan kesehatan lainnya untuk membawa riwayat medis yang sudah ada ke dalam arsip.
Storage natif FHIR
Simpan catatan dalam bentuk sumber daya FHIR aslinya agar kueri terstruktur, ekspor, dan pemrosesan hilir tetap netral vendor.
Entri record manual
Tambahkan hasil lab, kondisi, obat-obatan, imunisasi, dan catatan secara manual untuk kunjungan, penyedia layanan, atau catatan yang sudah ada sebelumnya yang mendahului akses FHIR.
Akun Keluarga
Kelola catatan untuk pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lansia dari satu instans dengan akun pengguna terpisah.
Database terenkripsi
Database SQLite dienkripsi secara default saat tidak aktif, melindungi catatan kesehatan sensitif di disk dari akses oportunistik.
Dokumen lampiran
Lampirkan dokumen hasil pindai, pencitraan, dan PDF ke catatan pertemuan agar seluruh riwayat medis tersimpan di satu tempat yang dapat dicari.
Jalankan Fasten Health lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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