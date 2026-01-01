Fasten On-Prem adalah manajer rekam medis elektronik (EMR) yang di-hosting sendiri dan bersifat open-source yang memungkinkan individu dan keluarga mengonsolidasikan data kesehatan dari dokter, rumah sakit, laboratorium, dan perangkat yang terhubung ke dalam satu arsip pribadi. Dibangun di atas standar data kesehatan FHIR dan ditulis dalam Go, ini menyerap catatan melalui entri manual dan unggahan FHIR Bundle yang diekspor dari portal pasien, dan menampilkannya dalam linimasa terpadu bersama catatan, kondisi, obat-obatan, alergi, dan hasil laboratorium.

Meng-hosting sendiri Fasten di VPS Anda menjaga data kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, daripada penyedia rekam medis SaaS â€” penting mengingat betapa sensitifnya riwayat medis. Basis data SQLite terenkripsi, runtime Go biner tunggal, dan pendaftaran per pengguna berarti VPS kecil dapat dengan nyaman menampung catatan pribadi atau keluarga lengkap.