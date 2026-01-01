Deploy Rivet instan.
Runtime open-source untuk aktor stateful yang mendukung agen AI, aplikasi kolaboratif, dan alur kerja yang tahan lama.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rivet
Rivet adalah mesin orkestrasi open-source untuk Rivet Actors â€” proses yang berjalan lama dan ringan yang keadaannya tersimpan di memori dan dipertahankan secara otomatis. Tidak seperti runtime serverless tanpa status, setiap aktor menyimpan statusnya sendiri yang didukung SQLite, identitas yang dapat diatasi, dan log peristiwa, menjadikannya sangat cocok untuk agen AI, sesi game multipemain, editor kolaboratif, dan alur kerja yang tahan lama.
Self-hosting Rivet di VPS Anda sendiri menjaga status aktor, memori agen, dan data alur kerja sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya per eksekusi. Mesin yang disertakan dilengkapi dengan dasbor Inspector bawaan untuk menjelajahi status aktor, memutar ulang alur kerja, dan men-debug lalu lintas langsung tanpa menginstrumentasi kode aplikasi.
Fitur utama Rivet
Aktor Stateful
Proses yang berjalan lama dengan status dalam memori, persistensi SQLite, dan identitas yang dapat dialamatkan secara stabil untuk agen AI dan sesi multipemain.
Alur kerja tangguh
Workflow runtime bertahan dari kerusakan dan mulai ulang, memutar ulang riwayat peristiwa sehingga logika bisnis melanjutkan tepat di mana ia berhenti.
Inspector bawaan
Dasbor browser untuk menjelajahi database SQLite aktor, memeriksa status alur kerja, memantau peristiwa, dan menggerakkan aktor melalui REPL.
SDK Multi-bahasa
Hubungkan runner melalui SDK RivetKit resmi untuk TypeScript, Rust, Python, dan Swift tanpa menulis ulang layanan yang sudah ada.
Penyimpanan sistem file
Deployment node tunggal siap produksi yang didukung oleh penyimpanan RocksDB tersemat â€“ tidak memerlukan database eksternal untuk memulai.
Penjadwalan Container
Menjadwalkan kode pengguna sebagai kontainer di seluruh node runner, sehingga memudahkan untuk menjalankan agen dan server game bersama dengan engine.
Jalankan Rivet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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