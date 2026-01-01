Rivet adalah mesin orkestrasi open-source untuk Rivet Actors â€” proses yang berjalan lama dan ringan yang keadaannya tersimpan di memori dan dipertahankan secara otomatis. Tidak seperti runtime serverless tanpa status, setiap aktor menyimpan statusnya sendiri yang didukung SQLite, identitas yang dapat diatasi, dan log peristiwa, menjadikannya sangat cocok untuk agen AI, sesi game multipemain, editor kolaboratif, dan alur kerja yang tahan lama.

Self-hosting Rivet di VPS Anda sendiri menjaga status aktor, memori agen, dan data alur kerja sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya per eksekusi. Mesin yang disertakan dilengkapi dengan dasbor Inspector bawaan untuk menjelajahi status aktor, memutar ulang alur kerja, dan men-debug lalu lintas langsung tanpa menginstrumentasi kode aplikasi.