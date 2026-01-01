LanguageTool adalah server proofreading sumber terbuka yang komprehensif yang mendeteksi kesalahan tata bahasa, gaya, tanda baca, dan ejaan dalam lebih dari 25 bahasa melalui API HTTP RESTful yang sederhana. Ini jauh melampaui pemeriksaan ejaan dasar untuk mendeteksi masalah tata bahasa yang kompleks, menjadikannya alternatif yang ramah privasi untuk layanan tata bahasa berbasis cloud seperti Grammarly.

Ini adalah layanan khusus API tanpa UI web tradisional. Klien â€” ekstensi browser, plugin LibreOffice, editor kode, dan aplikasi kustom â€” mengarah ke URL deployment Anda dan memanggil endpoint /v2/check secara langsung. Self-hosting berarti konten tertulis tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, yang penting untuk dokumen hukum, medis, atau bisnis yang sensitif.