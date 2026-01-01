Deploy instan LanguageTool.
Pemeriksa tata bahasa, gaya, dan ejaan sumber terbuka untuk 25+ bahasa, disajikan sebagai REST API pribadi yang di-host sendiri.
Pilih paket VPS untuk LanguageTool
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LanguageTool
LanguageTool adalah server proofreading sumber terbuka yang komprehensif yang mendeteksi kesalahan tata bahasa, gaya, tanda baca, dan ejaan dalam lebih dari 25 bahasa melalui API HTTP RESTful yang sederhana. Ini jauh melampaui pemeriksaan ejaan dasar untuk mendeteksi masalah tata bahasa yang kompleks, menjadikannya alternatif yang ramah privasi untuk layanan tata bahasa berbasis cloud seperti Grammarly.
Ini adalah layanan khusus API tanpa UI web tradisional. Klien â€” ekstensi browser, plugin LibreOffice, editor kode, dan aplikasi kustom â€” mengarah ke URL deployment Anda dan memanggil endpoint /v2/check secara langsung. Self-hosting berarti konten tertulis tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, yang penting untuk dokumen hukum, medis, atau bisnis yang sensitif.
Fitur utama LanguageTool
Dukungan 25+ bahasa
Periksa tata bahasa dan gaya dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis, Belanda, Polandia, dan banyak bahasa lainnya dari satu layanan.
Pemeriksaan Tata Bahasa Mendalam
Mendeteksi kesalahan tata bahasa yang kompleks, masalah gaya, dan kata-kata yang membingungkan yang tidak terdeteksi oleh pemeriksa ejaan sederhana.
Integrasi REST API
Integrasikan pemeriksaan tata bahasa ke dalam aplikasi, CMS, atau editor apa pun dengan endpoint HTTP /v2/check yang mudah.
Model bahasa N-Gram
Aktifkan model n-gram opsional untuk peningkatan deteksi kata dan frasa yang sering membingungkan secara signifikan.
Resource yang dapat dikonfigurasi
Sesuaikan ukuran heap Java saat deployment untuk menyeimbangkan penggunaan memori dengan throughput untuk volume permintaan yang Anda harapkan.
Jalankan LanguageTool lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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