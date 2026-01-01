Jenkins adalah server otomatisasi open-source terkemuka di dunia, yang dipercaya oleh jutaan tim pengembangan untuk mendukung pipeline integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan. Dengan lebih dari 1.800 plugin, Jenkins terintegrasi dengan hampir setiap tool dalam pengembangan software modern â€” mulai dari Git dan GitHub hingga Docker, Kubernetes, AWS, dan lainnya.

Self-hosting Jenkins di VPS Anda sendiri memberikan Anda sumber daya build khusus tanpa harga per menit, tanpa batas waktu eksekusi, dan kontrol penuh atas lingkungan build Anda. Instal SDK, compiler, atau dependensi apa pun yang dibutuhkan proyek Anda tanpa menghadapi batasan platform.