Deploy instan Jenkins.
Server otomatisasi open-source untuk membangun pipeline CI/CD dengan 1.800+ integrasi plugin.
Pilih paket VPS untuk Jenkins
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jenkins
Jenkins adalah server otomatisasi open-source terkemuka di dunia, yang dipercaya oleh jutaan tim pengembangan untuk mendukung pipeline integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan. Dengan lebih dari 1.800 plugin, Jenkins terintegrasi dengan hampir setiap tool dalam pengembangan software modern â€” mulai dari Git dan GitHub hingga Docker, Kubernetes, AWS, dan lainnya.
Self-hosting Jenkins di VPS Anda sendiri memberikan Anda sumber daya build khusus tanpa harga per menit, tanpa batas waktu eksekusi, dan kontrol penuh atas lingkungan build Anda. Instal SDK, compiler, atau dependensi apa pun yang dibutuhkan proyek Anda tanpa menghadapi batasan platform.
Fitur utama Jenkins
Pipeline sebagai Kode
Definisikan alur kerja CI/CD dalam Jenkinsfile yang terkontrol versi, menjadikan otomatisasi Anda dapat direproduksi dan ditinjau bersama dengan kode aplikasi Anda.
1.800+ Plugin
Integrasikan Jenkins dengan GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack, dan hampir semua alat yang dibutuhkan alur kerja pengembangan Anda.
Pembangunan Terdistribusi
Menyebarkan build ke beberapa agen untuk eksekusi paralel, secara drastis mengurangi waktu umpan balik pada rangkaian pengujian besar.
Role-Based Access Control
Kelola akses tim dengan izin terperinci, mendukung penyedia autentikasi LDAP, Active Directory, OAuth, dan SAML.
Build terjadwal dan dipicu
Jalankan build pada jadwal cron, webhook Git, penyelesaian tugas upstream, atau gerbang persetujuan manual agar sesuai dengan alur kerja rilis apa pun.
Jalankan Jenkins lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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