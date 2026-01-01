Deploy instan YOURLS.
Penyingkat URL PHP self-hosted ringan dengan statistik klik, 300+ plugin, dan REST API.
Pilih paket VPS untuk YOURLS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) adalah aplikasi PHP kecil yang berdiri sendiri yang memungkinkan Anda menjalankan layanan pemendek URL Anda sendiri di domain Anda. Tidak seperti layanan komersial, YOURLS menjaga semua data klik dan manajemen tautan sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tanpa batas kecepatan, tanpa biaya langganan, dan tanpa pelacakan pihak ketiga terhadap audiens Anda.
Selain pemendekan dasar, YOURLS menyertakan pelacakan klik bawaan, analitik perujuk, dan REST API untuk manajemen tautan terprogram. Komunitas aktif telah membangun lebih dari 300 plugin yang mencakup segala hal mulai dari pembuatan kode QR hingga pengalihan geolokasi, menjadikan YOURLS salah satu pemendek tautan yang di-hosting sendiri yang paling dapat diperluas yang tersedia.
Fitur utama YOURLS
Klik Statistik
Lacak total klik, perujuk, dan statistik per tautan agar Anda tahu persis bagaimana kinerja setiap URL pendek dari waktu ke waktu.
Plugin ekosistem
Lebih dari 300 plugin komunitas memperluas YOURLS dengan kode QR, pengalihan geolokasi, pratinjau tautan, dan lainnya â€” tidak diperlukan pengembangan khusus.
REST API
Buat, perluas, dan ambil statistik tautan secara terprogram melalui API bawaan, membuat YOURLS mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi dan alur kerja otomatisasi.
Kata kunci kustom
Tetapkan slug kustom yang mudah diingat untuk setiap tautan alih-alih karakter acak, memberi Anda URL bermerek seperti
yourdomain.com/launch.
Mode publik atau pribadi
Jalankan YOURLS sebagai alat pribadi untuk tim Anda atau buka secara publik â€” kontrol akses adalah satu sakelar konfigurasi.
Dukungan Bookmarklet
Instal bookmarklet sekali klik di browser mana pun untuk memperpendek URL halaman saat ini tanpa meninggalkan alur kerja Anda.
Jalankan YOURLS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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