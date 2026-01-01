YOURLS (Your Own URL Shortener) adalah aplikasi PHP kecil yang berdiri sendiri yang memungkinkan Anda menjalankan layanan pemendek URL Anda sendiri di domain Anda. Tidak seperti layanan komersial, YOURLS menjaga semua data klik dan manajemen tautan sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tanpa batas kecepatan, tanpa biaya langganan, dan tanpa pelacakan pihak ketiga terhadap audiens Anda.

Selain pemendekan dasar, YOURLS menyertakan pelacakan klik bawaan, analitik perujuk, dan REST API untuk manajemen tautan terprogram. Komunitas aktif telah membangun lebih dari 300 plugin yang mencakup segala hal mulai dari pembuatan kode QR hingga pengalihan geolokasi, menjadikan YOURLS salah satu pemendek tautan yang di-hosting sendiri yang paling dapat diperluas yang tersedia.