Deploy BookStack instan.
Platform wiki mandiri dengan hierarki Buku, Bab, dan Halaman yang terstruktur untuk dokumentasi tim yang terorganisir.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan BookStack
BookStack adalah wiki sumber terbuka gratis yang dibangun di atas Laravel yang mengatur dokumentasi ke dalam hierarki tiga tingkat: Buku, Bab, dan Halaman — mencerminkan bagaimana orang secara alami berpikir tentang konten terstruktur. Editor WYSIWYG, mode Markdown bawaan, dan integrasi diagram draw.io berarti tim dapat menulis dan mengilustrasikan dokumentasi tanpa meninggalkan platform.
Self-hosting BookStack di VPS Anda sendiri menjaga dokumentasi internal yang sensitif — runbook, keputusan arsitektur, kebijakan HR — sepenuhnya dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per-kursi dan tanpa akses pihak ketiga ke konten Anda. Izin berbasis peran memungkinkan Anda mengontrol secara tepat siapa yang dapat membaca atau mengedit setiap bagian dari basis pengetahuan.
Fitur utama BookStack
Hierarki Terstruktur
Buku, Bab, dan Halaman menjaga dokumentasi tetap terorganisir dan mudah dinavigasi seiring bertambahnya basis pengetahuan hingga ribuan entri.
WYSIWYG dan Markdown Editor
Penulis memilih pengalaman pengeditan pilihan mereka – editor blok visual atau Markdown mentah dengan pratinjau langsung – berdasarkan per halaman.
Izin berbasis peran
Kontrol akses terperinci pada tingkat buku, bab, dan halaman memungkinkan Anda membagi dokumentasi antara tim, kontraktor, dan pembaca publik.
Pencarian teks lengkap
Pencarian cepat di seluruh teks halaman, judul, dan metadata berarti pengguna menemukan jawaban tanpa perlu tahu di mana konten disimpan.
Histori revisi halaman
Setiap suntingan memiliki versi dengan tampilan perbedaan dan pengembalian satu klik, menyediakan jejak audit dan jaring pengaman untuk dokumentasi kolaboratif.
Jalankan BookStack lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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