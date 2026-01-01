BookStack adalah wiki sumber terbuka gratis yang dibangun di atas Laravel yang mengatur dokumentasi ke dalam hierarki tiga tingkat: Buku, Bab, dan Halaman — mencerminkan bagaimana orang secara alami berpikir tentang konten terstruktur. Editor WYSIWYG, mode Markdown bawaan, dan integrasi diagram draw.io berarti tim dapat menulis dan mengilustrasikan dokumentasi tanpa meninggalkan platform.

Self-hosting BookStack di VPS Anda sendiri menjaga dokumentasi internal yang sensitif — runbook, keputusan arsitektur, kebijakan HR — sepenuhnya dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per-kursi dan tanpa akses pihak ketiga ke konten Anda. Izin berbasis peran memungkinkan Anda mengontrol secara tepat siapa yang dapat membaca atau mengedit setiap bagian dari basis pengetahuan.