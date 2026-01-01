ChiefOnboarding adalah platform orientasi karyawan sumber terbuka dan gratis yang membantu tim HR dan manajer mengotomatiskan seluruh perjalanan karyawan baru — mulai dari daftar periksa pra-orientasi hingga penyediaan akun dan penugasan tugas. Karyawan baru dapat menyelesaikan orientasi mereka melalui portal web atau langsung melalui bot Slack, menjadikan prosesnya terasa alami di mana pun mereka bekerja.

Self-hosting ChiefOnboarding di VPS Anda menjaga data sensitif karyawan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan vendor. Ini mendukung berbagai bahasa dan zona waktu, menjadikannya praktis untuk tim terdistribusi dan internasional.