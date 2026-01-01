Deploy instan ChiefOnboarding.
Platform orientasi karyawan open-source yang mengotomatiskan alur kerja SDM dan integrasi Slack untuk karyawan baru.
Pilih paket VPS untuk ChiefOnboarding
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ChiefOnboarding
ChiefOnboarding adalah platform orientasi karyawan sumber terbuka dan gratis yang membantu tim HR dan manajer mengotomatiskan seluruh perjalanan karyawan baru — mulai dari daftar periksa pra-orientasi hingga penyediaan akun dan penugasan tugas. Karyawan baru dapat menyelesaikan orientasi mereka melalui portal web atau langsung melalui bot Slack, menjadikan prosesnya terasa alami di mana pun mereka bekerja.
Self-hosting ChiefOnboarding di VPS Anda menjaga data sensitif karyawan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan vendor. Ini mendukung berbagai bahasa dan zona waktu, menjadikannya praktis untuk tim terdistribusi dan internasional.
Fitur utama ChiefOnboarding
Alur kerja otomatis
Memicu tugas, pengingat, dan penyediaan akun secara otomatis berdasarkan milestone orientasi dan linimasa yang dapat dikonfigurasi.
Integrasi bot Slack
Karyawan baru dapat menyelesaikan tugas dan mengakses sumber daya langsung di dalam Slack tanpa beralih ke portal web terpisah.
Urutan pra-boarding
Mulai proses orientasi karyawan baru sebelum hari pertama dengan daftar periksa pra-orientasi otomatis dan komunikasi sambutan.
Dukungan multibahasa
Melayani tim yang terdistribusi dan internasional dengan dukungan bawaan untuk berbagai bahasa serta penjadwalan yang mempertimbangkan zona waktu.
Pelacakan tugas dan sumber daya
Tetapkan tugas, bagikan dokumen, dan pantau penyelesaian di seluruh perjalanan orientasi lengkap dari satu dasbor.
Jalankan ChiefOnboarding lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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