DVinyl adalah manajer koleksi open-source yang dibuat untuk para penggemar media fisik yang menginginkan satu tempat yang dapat disesuaikan untuk piringan hitam, CD, kaset, buku, komik, Blu-ray, DVD, dan video game mereka. Ini menarik metadata kaya dan sampul dari Discogs, Hardcover, TMDB, dan IGDB, kemudian memperkirakan nilai pasar untuk rilisan musik sehingga kolektor dapat melacak nilai sebenarnya dari koleksi mereka.

Self-hosting DVinyl di VPS Anda sendiri menjaga inventaris koleksi lengkap, tag lokasi, dan data daftar keinginan Anda tetap dalam kendali Anda alih-alih terkunci di dalam aplikasi pihak ketiga atau spreadsheet. Database MongoDB yang dibundel memastikan katalog Anda tetap ada di seluruh pembaruan, dan sistem autentikasi pribadi memungkinkan Anda menjelajah sendiri atau berbagi tampilan hanya-baca dengan teman-teman.