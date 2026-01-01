Deploy instan DVinyl.
Manajer koleksi mandiri yang mengkatalogkan dan menilai piringan hitam, CD, buku, film, dan video game dalam satu perpustakaan.
Pilih paket VPS untuk DVinyl
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DVinyl
DVinyl adalah manajer koleksi open-source yang dibuat untuk para penggemar media fisik yang menginginkan satu tempat yang dapat disesuaikan untuk piringan hitam, CD, kaset, buku, komik, Blu-ray, DVD, dan video game mereka. Ini menarik metadata kaya dan sampul dari Discogs, Hardcover, TMDB, dan IGDB, kemudian memperkirakan nilai pasar untuk rilisan musik sehingga kolektor dapat melacak nilai sebenarnya dari koleksi mereka.
Self-hosting DVinyl di VPS Anda sendiri menjaga inventaris koleksi lengkap, tag lokasi, dan data daftar keinginan Anda tetap dalam kendali Anda alih-alih terkunci di dalam aplikasi pihak ketiga atau spreadsheet. Database MongoDB yang dibundel memastikan katalog Anda tetap ada di seluruh pembaruan, dan sistem autentikasi pribadi memungkinkan Anda menjelajah sendiri atau berbagi tampilan hanya-baca dengan teman-teman.
Fitur utama DVinyl
Pustaka multi-format
Katalogkan vinyl, CD, kaset, buku, komik, Blu-ray, DVD, dan video game secara berdampingan dalam satu koleksi terpadu, daripada harus menggunakan aplikasi terpisah.
Penilaian pasar Discogs
Ambil estimasi pasar rendah, median, dan tinggi secara real-time dari Discogs sehingga Anda selalu tahu berapa nilai koleksi musik Anda di pasar sekunder.
Impor Discogs sekali klik
Impor seluruh koleksi Discogs yang sudah ada dengan sekali klik atau tambahkan item baru berdasarkan ID Rilis tanpa mengetik ulang data artis, label, atau trek.
Dashboard yang dapat disesuaikan
Bangun tampilan beranda Anda dengan widget statistik modular, pintasan navigasi yang dapat dikonfigurasi, dan tema visual per kategori yang sesuai dengan cara Anda menjelajah.
Pelacakan lokasi fisik
Tandai lokasi setiap item di rak Anda, di penyimpanan, atau sedang dipinjam, sehingga Anda dapat menemukan catatan atau buku tertentu tanpa harus mencari di seluruh koleksi.
Daftar Keinginan dan Berbagi
Lacak temuan di masa mendatang dalam daftar keinginan khusus dan tampilkan katalog Anda melalui autentikasi bawaan untuk penjelajahan pribadi atau berbagi hanya-baca.
Jalankan DVinyl lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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