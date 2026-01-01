Deploy instan Owncast.
Server live streaming dan chat yang di-host sendiri â€” siarkan video langsung sesuai keinginan Anda tanpa bergantung pada Twitch atau YouTube.
Pilih paket VPS untuk Owncast
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Owncast
Owncast adalah server live streaming dan chat yang di-host sendiri, gratis, dan open-source yang memberi Anda kendali penuh atas siaran Anda. Ini menggantikan platform komersial seperti Twitch atau YouTube Live dengan stream khusus Anda sendiri, tempat Anda menetapkan aturan, memiliki hubungan dengan audiens, dan menyimpan semua konten serta data penonton di server Anda sendiri.
Kompatibel dengan software broadcasting RTMP standar seperti OBS, Streamlabs, dan XSplit, Owncast bekerja dengan tool yang sudah dikenal para streamer. Owncast juga terintegrasi dengan Fediverse melalui ActivityPub, memungkinkan pengguna di Mastodon dan platform terdesentralisasi lainnya untuk mengikuti dan menerima notifikasi saat Anda live â€” tanpa mengharuskan mereka membuat akun di situs Anda.
Fitur utama Owncast
Penyiaran RTMP
Hubungkan langsung dari OBS, Streamlabs, atau encoder apa pun yang kompatibel dengan RTMP â€“ tidak memerlukan plugin proprietary atau perubahan software.
Live Chat Bawaan
Chat real-time terintegrasi memungkinkan penonton berinteraksi selama live stream Anda tanpa memerlukan widget pihak ketiga atau layanan chat eksternal.
Integrasi Fediverse
Dukungan ActivityPub memungkinkan pengguna Mastodon dan Fediverse lainnya untuk mengikuti siaran Anda dan menerima notifikasi tayang langsung, memperluas jangkauan Anda di jaringan terdesentralisasi.
Branding Kustom
Atur nama, logo, deskripsi, dan tautan media sosial Anda sendiri agar halaman streaming Anda mencerminkan identitas Anda, bukan templat platform generik.
Perekaman streaming
Secara opsional, simpan siaran secara lokal untuk pemutaran ulang sesuai permintaan, memberikan pemirsa akses ke konten Anda bahkan setelah siaran langsung berakhir.
Jalankan Owncast lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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