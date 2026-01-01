Owncast adalah server live streaming dan chat yang di-host sendiri, gratis, dan open-source yang memberi Anda kendali penuh atas siaran Anda. Ini menggantikan platform komersial seperti Twitch atau YouTube Live dengan stream khusus Anda sendiri, tempat Anda menetapkan aturan, memiliki hubungan dengan audiens, dan menyimpan semua konten serta data penonton di server Anda sendiri.

Kompatibel dengan software broadcasting RTMP standar seperti OBS, Streamlabs, dan XSplit, Owncast bekerja dengan tool yang sudah dikenal para streamer. Owncast juga terintegrasi dengan Fediverse melalui ActivityPub, memungkinkan pengguna di Mastodon dan platform terdesentralisasi lainnya untuk mengikuti dan menerima notifikasi saat Anda live â€” tanpa mengharuskan mereka membuat akun di situs Anda.