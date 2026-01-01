Lychee adalah sistem manajemen foto open-source yang rapi yang mengubah folder gambar apa pun menjadi galeri online yang disajikan dengan indah. Sistem ini mengindeks metadata EXIF dan IPTC, menghasilkan thumbnail responsif, mengatur foto ke dalam album bersarang, serta menawarkan berbagi secara publik, dilindungi kata sandi, dan pribadi untuk album individual atau foto tunggal â€” semuanya didukung oleh UI web yang bersih dan ramah seluler.

Self-hosting Lychee di VPS Anda menjaga gambar asli resolusi penuh, data lokasi, dan riwayat penayangan pada infrastruktur yang Anda kendalikan, daripada diserahkan kepada platform foto pihak ketiga. Aplikasi ini mendukung MySQL, MariaDB, PostgreSQL, atau SQLite sebagai backend dan terintegrasi dengan baik dengan penyimpanan objek, LDAP, dan penyedia OAuth â€” menjadikannya sama cocok untuk arsip foto pribadi atau perpustakaan bersama tim kecil.