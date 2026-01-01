Deploy instan Lychee.
Platform manajemen foto yang di-hosting sendiri dengan pengaturan album, kontrol berbagi, dan penjelajahan yang sadar metadata, dibuat untuk fotografer serius.
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Buat project apa saja dengan Lychee
Lychee adalah sistem manajemen foto open-source yang rapi yang mengubah folder gambar apa pun menjadi galeri online yang disajikan dengan indah. Sistem ini mengindeks metadata EXIF dan IPTC, menghasilkan thumbnail responsif, mengatur foto ke dalam album bersarang, serta menawarkan berbagi secara publik, dilindungi kata sandi, dan pribadi untuk album individual atau foto tunggal â€” semuanya didukung oleh UI web yang bersih dan ramah seluler.
Self-hosting Lychee di VPS Anda menjaga gambar asli resolusi penuh, data lokasi, dan riwayat penayangan pada infrastruktur yang Anda kendalikan, daripada diserahkan kepada platform foto pihak ketiga. Aplikasi ini mendukung MySQL, MariaDB, PostgreSQL, atau SQLite sebagai backend dan terintegrasi dengan baik dengan penyimpanan objek, LDAP, dan penyedia OAuth â€” menjadikannya sama cocok untuk arsip foto pribadi atau perpustakaan bersama tim kecil.
Fitur utama Lychee
Hierarki album bersarang
Atur foto ke dalam album dan sub-album dengan susun ulang drag-and-drop, pemilihan gambar sampul, dan kontrol berbagi per album.
Metadata EXIF dan IPTC
Ekstraksi otomatis tag kamera, lensa, eksposur, GPS, dan IPTC sehingga album dapat dicari dan difilter berdasarkan bodi kamera, panjang fokus, atau lokasi.
Kontrol berbagi yang terperinci
Jadikan album publik, dilindungi kata sandi, atau hanya dengan undangan, dan buat tautan berbagi per album atau per foto tanpa mengekspos sisa perpustakaan Anda.
Dukungan RAW dan HEIC
Dukungan asli untuk format RAW dan HEIC, di samping JPEG, PNG, dan video â€“ Lychee melakukan transkode untuk web sambil mempertahankan file aslinya.
Login OAuth dan LDAP
Hubungkan ke penyedia identitas yang sudah ada termasuk Google, GitHub, dan direktori LDAP apa pun agar kontributor dapat masuk dengan kredensial yang sudah mereka miliki.
Backend penyimpanan objek
Secara opsional menyimpan foto di penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3 untuk menskalakan pustaka Anda melampaui disk lokal sambil mempertahankan UX yang sama.
Jalankan Lychee lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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