Deploy instan Chevereto.
Platform berbagi gambar dan video yang di-host sendiri untuk membangun komunitas media Anda sendiri bergaya Imgur atau Flickr.
Pilih paket VPS untuk Chevereto
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Chevereto
Chevereto adalah platform hosting gambar dan video mandiri yang matang, dipercaya oleh komunitas sejak tahun 2007. Platform ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan situs berbagi media berfitur lengkap — pendaftaran pengguna, profil, autentikasi dua faktor, organisasi media tingkat lanjut melalui kategori, tag, dan album, ditambah kontrol privasi per-unggah yang terperinci untuk konten publik, pribadi, atau yang dilindungi kata sandi.
Menjalankan Chevereto di VPS Anda sendiri menjaga setiap unggahan, akun pengguna, dan aliran pendapatan di bawah kendali penuh Anda tanpa biaya per-gambar atau batasan konten. Template ini menggabungkan Chevereto dengan MariaDB untuk metadata konten dan Redis untuk penyimpanan sesi dan cache yang cepat, sementara Traefik menangani routing HTTPS secara otomatis sehingga platform siap menerima unggahan pertamanya dalam hitungan menit.
Fitur utama Chevereto
Berbagi foto dan video
Hosting gambar dan video dengan thumbnail, pemutar tersemat, dan tautan langsung yang siap dibagikan di platform mana pun.
Album dan tag
Atur konten ke dalam album dan kategorikan unggahan dengan tag agar pengunjung dapat menjelajahi dan mencari pustaka media yang terus berkembang.
Akun pengguna dan peran
Pengguna terdaftar mendapatkan profil, autentikasi dua faktor, dan izin berbasis peran yang dikelola melalui panel admin.
Kontrol privasi
Pengaturan privasi per unggahan memungkinkan pemilik menandai konten sebagai publik, pribadi, atau dilindungi kata sandi agar sesuai dengan skenario berbagi apa pun.
Antarmuka multibahasa
Menyediakan komunitas dalam salah satu dari 30+ bahasa yang didukung tanpa menginstal paket atau tema tambahan.
Jalankan Chevereto lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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