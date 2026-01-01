Chevereto adalah platform hosting gambar dan video mandiri yang matang, dipercaya oleh komunitas sejak tahun 2007. Platform ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan situs berbagi media berfitur lengkap — pendaftaran pengguna, profil, autentikasi dua faktor, organisasi media tingkat lanjut melalui kategori, tag, dan album, ditambah kontrol privasi per-unggah yang terperinci untuk konten publik, pribadi, atau yang dilindungi kata sandi.

Menjalankan Chevereto di VPS Anda sendiri menjaga setiap unggahan, akun pengguna, dan aliran pendapatan di bawah kendali penuh Anda tanpa biaya per-gambar atau batasan konten. Template ini menggabungkan Chevereto dengan MariaDB untuk metadata konten dan Redis untuk penyimpanan sesi dan cache yang cepat, sementara Traefik menangani routing HTTPS secara otomatis sehingga platform siap menerima unggahan pertamanya dalam hitungan menit.