Diskon Chevereto hingga 69%

Deploy instan Chevereto.

Platform berbagi gambar dan video yang di-host sendiri untuk membangun komunitas media Anda sendiri bergaya Imgur atau Flickr.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Chevereto.

Pilih paket VPS untuk Chevereto

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Chevereto

Chevereto adalah platform hosting gambar dan video mandiri yang matang, dipercaya oleh komunitas sejak tahun 2007. Platform ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan situs berbagi media berfitur lengkap — pendaftaran pengguna, profil, autentikasi dua faktor, organisasi media tingkat lanjut melalui kategori, tag, dan album, ditambah kontrol privasi per-unggah yang terperinci untuk konten publik, pribadi, atau yang dilindungi kata sandi.

Menjalankan Chevereto di VPS Anda sendiri menjaga setiap unggahan, akun pengguna, dan aliran pendapatan di bawah kendali penuh Anda tanpa biaya per-gambar atau batasan konten. Template ini menggabungkan Chevereto dengan MariaDB untuk metadata konten dan Redis untuk penyimpanan sesi dan cache yang cepat, sementara Traefik menangani routing HTTPS secara otomatis sehingga platform siap menerima unggahan pertamanya dalam hitungan menit.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Chevereto

Berbagi foto dan video

Hosting gambar dan video dengan thumbnail, pemutar tersemat, dan tautan langsung yang siap dibagikan di platform mana pun.

Album dan tag

Atur konten ke dalam album dan kategorikan unggahan dengan tag agar pengunjung dapat menjelajahi dan mencari pustaka media yang terus berkembang.

Akun pengguna dan peran

Pengguna terdaftar mendapatkan profil, autentikasi dua faktor, dan izin berbasis peran yang dikelola melalui panel admin.

Kontrol privasi

Pengaturan privasi per unggahan memungkinkan pemilik menandai konten sebagai publik, pribadi, atau dilindungi kata sandi agar sesuai dengan skenario berbagi apa pun.

Antarmuka multibahasa

Menyediakan komunitas dalam salah satu dari 30+ bahasa yang didukung tanpa menginstal paket atau tema tambahan.

Jalankan Chevereto lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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