PufferPanel adalah panel manajemen server game berbasis web gratis dan open-source yang memungkinkan Anda membuat, mengonfigurasi, dan mengoperasikan dedicated server game dari satu antarmuka. Panel ini mendukung berbagai judul game secara langsung â€” termasuk Minecraft, Factorio, Rust, ARK, dan game berbasis Source engine â€” dan menggunakan template sehingga Anda dapat membuat jenis server baru tanpa perlu menggunakan command line.

Self-hosting PufferPanel di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas server game, data pemain, dan pengaturan modding, dengan peran pengguna bawaan, akses SFTP, dan output konsol langsung. Ini adalah alternatif ringan untuk control panel komersial dan sangat cocok untuk komunitas gaming dengan satu VPS.