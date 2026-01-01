Deploy instan PufferPanel.
Panel manajemen server game open-source dengan UI web untuk Minecraft, Factorio, Rust, dan banyak game lainnya.
Pilih paket VPS untuk PufferPanel
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PufferPanel
PufferPanel adalah panel manajemen server game berbasis web gratis dan open-source yang memungkinkan Anda membuat, mengonfigurasi, dan mengoperasikan dedicated server game dari satu antarmuka. Panel ini mendukung berbagai judul game secara langsung â€” termasuk Minecraft, Factorio, Rust, ARK, dan game berbasis Source engine â€” dan menggunakan template sehingga Anda dapat membuat jenis server baru tanpa perlu menggunakan command line.
Self-hosting PufferPanel di VPS Anda memberi Anda kontrol penuh atas server game, data pemain, dan pengaturan modding, dengan peran pengguna bawaan, akses SFTP, dan output konsol langsung. Ini adalah alternatif ringan untuk control panel komersial dan sangat cocok untuk komunitas gaming dengan satu VPS.
Fitur utama PufferPanel
Dukungan multi-game
Template bawaan untuk Minecraft, Factorio, Rust, ARK, game Source engine, dan banyak lagi, dengan kemampuan untuk menambahkan template kustom.
Konsol browser
Kelola setiap server game melalui antarmuka web yang bersih dengan output konsol langsung, kontrol mulai/berhenti, dan statistik penggunaan sumber daya real-time.
Peran dan izin pengguna
Berikan akses terbatas kepada teman, moderator, atau admin agar beberapa orang dapat membantu mengelola server tanpa membagikan akun root.
Akses file SFTP
Server SFTP bawaan memungkinkan pengguna mengunggah mod, dunia, dan file konfigurasi langsung ke server game mereka.
Tugas terjadwal
Otomatiskan restart, backup, dan pekerjaan berulang lainnya per server menggunakan penjadwal tugas bawaan.
OAuth2 API
REST API yang dilindungi OAuth2 memungkinkan alat eksternal, bot, dan dasbor untuk berintegrasi dengan armada server game Anda.
Jalankan PufferPanel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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