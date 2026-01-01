Bytebase adalah platform DevOps database open-source yang menerapkan disiplin rekayasa perangkat lunak pada manajemen perubahan database. Di mana sebagian besar tim mengandalkan skrip SQL ad-hoc atau persetujuan DBA informal, Bytebase menyediakan alur kerja tinjauan terstruktur, pipeline peluncuran multi-lingkungan, dan 200+ aturan tinjauan SQL bawaan yang mencerminkan cara kode aplikasi dikirimkan.

Ini mendukung lebih dari 20 sistem database — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, dan lainnya — dari satu antarmuka web. Self-hosting menjaga kredensial database dan riwayat perubahan sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri, tanpa layanan pihak ketiga yang pernah mengakses skema atau data Anda.