Deploy Bytebase dengan instalasi instan.
Platform DevOps database open-source untuk meninjau, menyetujui, dan menerapkan perubahan skema dengan aman di berbagai lingkungan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bytebase
Bytebase adalah platform DevOps database open-source yang menerapkan disiplin rekayasa perangkat lunak pada manajemen perubahan database. Di mana sebagian besar tim mengandalkan skrip SQL ad-hoc atau persetujuan DBA informal, Bytebase menyediakan alur kerja tinjauan terstruktur, pipeline peluncuran multi-lingkungan, dan 200+ aturan tinjauan SQL bawaan yang mencerminkan cara kode aplikasi dikirimkan.
Ini mendukung lebih dari 20 sistem database — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, dan lainnya — dari satu antarmuka web. Self-hosting menjaga kredensial database dan riwayat perubahan sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri, tanpa layanan pihak ketiga yang pernah mengakses skema atau data Anda.
Fitur utama Bytebase
Alur kerja perubahan Database
Arahkan setiap migrasi skema melalui langkah peninjauan dan persetujuan yang dapat dikonfigurasi sebelum mencapai lingkungan database mana pun.
Tinjauan SQL bawaan
Lebih dari 200 aturan mendeteksi anti-pola, indeks yang hilang, dan operasi destruktif secara otomatis sebelum perubahan disetujui.
Integrasi GitOps
Hubungkan Bytebase ke repositori Git Anda sehingga migrasi database mengikuti proses pull-request yang sama seperti kode aplikasi.
Penerapan multi-lingkungan
Definisikan pipeline yang terurut di seluruh dev, staging, dan produksi dengan gerbang persetujuan yang diperlukan di setiap tahap.
Audit dan Kepatuhan
Setiap migrasi dan persetujuan dicatat dalam log yang tahan perubahan dengan stempel waktu dan atribusi pengguna, mendukung SOC 2 dan kerangka kerja serupa.
Jalankan Bytebase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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