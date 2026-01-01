Plausible Analytics adalah alternatif open-source yang mengutamakan privasi untuk Google Analytics yang melacak metrik website penting tanpa cookie, pengumpulan data pribadi, atau banner persetujuan. Skrip pelacaknya berukuran kurang dari 1 KB, sehingga hampir tidak berdampak pada waktu muat halaman sambil menyediakan dashboard yang bersih dengan semua insight traffic yang Anda butuhkan.

Self-hosting Plausible di VPS Anda menjaga setiap pageview dan catatan event di infrastruktur Anda tanpa akses pihak ketiga. Template ini memasangkan aplikasi Plausible dengan PostgreSQL untuk metadata dan ClickHouse untuk kueri analitik berperforma tinggi, memberikan Anda setup yang lengkap dan siap produksi yang menyimpan data tanpa batas waktu dengan biaya infrastruktur yang tetap.