Deploy instan Plausible Analytics.
Platform analitik web yang ringan, tanpa cookie, yang sepenuhnya patuh GDPR dan menyimpan semua data pengunjung di server Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk Plausible Analytics
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Plausible Analytics
Plausible Analytics adalah alternatif open-source yang mengutamakan privasi untuk Google Analytics yang melacak metrik website penting tanpa cookie, pengumpulan data pribadi, atau banner persetujuan. Skrip pelacaknya berukuran kurang dari 1 KB, sehingga hampir tidak berdampak pada waktu muat halaman sambil menyediakan dashboard yang bersih dengan semua insight traffic yang Anda butuhkan.
Self-hosting Plausible di VPS Anda menjaga setiap pageview dan catatan event di infrastruktur Anda tanpa akses pihak ketiga. Template ini memasangkan aplikasi Plausible dengan PostgreSQL untuk metadata dan ClickHouse untuk kueri analitik berperforma tinggi, memberikan Anda setup yang lengkap dan siap produksi yang menyimpan data tanpa batas waktu dengan biaya infrastruktur yang tetap.
Fitur utama Plausible Analytics
Pelacakan Tanpa Cookie
Mengukur lalu lintas tanpa cookie atau pengenal persisten, sehingga Anda tidak memerlukan banner persetujuan dan tetap patuh terhadap GDPR dan CCPA secara default.
Kurang dari 1 KB skrip
Skrip pelacakan lebih kecil dari sebagian besar gambar, tidak menambahkan penundaan yang terukur pada pemuatan halaman sambil tetap menangkap semua metrik penting.
Real-time dashboard
Lihat jumlah pengunjung real-time bersama dengan tren historis, sumber traffic, dan halaman teratas dalam satu dashboard yang mudah dibaca.
Pelacakan Tujuan dan Peristiwa
Pantau konversi kustom dan event â€“ pengiriman formulir, klik tombol, dan tautan keluar â€“ tanpa menulis kode analitik yang kompleks.
ClickHouse Analytics Engine
Penyimpanan kolumnar ClickHouse memungkinkan kueri cepat di jutaan tampilan halaman, sehingga dasbor dapat dimuat secara instan bahkan di situs dengan lalu lintas tinggi.
Jalankan Plausible Analytics lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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