Annif adalah toolkit sumber terbuka dari Perpustakaan Nasional Finlandia yang secara otomatis menetapkan istilah subjek ke dokumen. Annif menggabungkan backend leksikal, statistik, dan pembelajaran mesin termasuk TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, dan model ensemble, sehingga kataloger dapat memilih atau menggabungkan algoritma yang paling sesuai untuk setiap koleksi dan bahasa.

Self-hosting Annif di VPS Anda sendiri menjaga korpus pelatihan, kosakata terkontrol, dan metadata bibliografi tetap di bawah kendali penuh Anda, alih-alih mengirimkannya ke layanan pengindeksan pihak ketiga. Kontainer ini mengekspos REST API dan UI berbasis browser untuk proyek pengujian, sehingga mengintegrasikan Annif ke dalam pipeline katalogisasi yang ada atau membangun klien kustom hanya memerlukan panggilan HTTP.