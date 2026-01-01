Deploy Annif instan.
Perangkat pengindeksan subjek otomatis multibahasa untuk perpustakaan, arsip, museum, dan alur kerja penelitian.
Pilih paket VPS untuk Annif
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Annif
Annif adalah toolkit sumber terbuka dari Perpustakaan Nasional Finlandia yang secara otomatis menetapkan istilah subjek ke dokumen. Annif menggabungkan backend leksikal, statistik, dan pembelajaran mesin termasuk TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, dan model ensemble, sehingga kataloger dapat memilih atau menggabungkan algoritma yang paling sesuai untuk setiap koleksi dan bahasa.
Self-hosting Annif di VPS Anda sendiri menjaga korpus pelatihan, kosakata terkontrol, dan metadata bibliografi tetap di bawah kendali penuh Anda, alih-alih mengirimkannya ke layanan pengindeksan pihak ketiga. Kontainer ini mengekspos REST API dan UI berbasis browser untuk proyek pengujian, sehingga mengintegrasikan Annif ke dalam pipeline katalogisasi yang ada atau membangun klien kustom hanya memerlukan panggilan HTTP.
Fitur utama Annif
Backend pengindeksan multipel
Pilih antara TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, dan stwfsapy, atau gabungkan menjadi ensemble yang disesuaikan untuk setiap bahasa dan koleksi.
Dukungan multibahasa
Penganalisis yang dapat dikonfigurasi menangani bahasa Finlandia, Swedia, Inggris, Jerman, dan bahasa lainnya melalui Snowball stemmers, Voikko, dan pipeline spaCy.
REST API dan web UI
UI browser bawaan memungkinkan Anda bereksperimen dengan proyek, sementara endpoint REST yang didokumentasikan OpenAPI menghubungkan Annif ke alat katalogisasi yang sudah ada.
Kosakata terkontrol
Muat kosakata SKOS, TSV, atau CSV seperti YSO, LCSH, atau tesaurus Anda sendiri agar saran tetap selaras dengan berkas otoritas.
CLI untuk pelatihan dan evaluasi
Mengelola proyek, melatih model, dan mengukur presisi serta recall terhadap korpus standar emas dengan antarmuka baris perintah yang dapat diskrip.
Jalankan Annif lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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