Maloja adalah scrobbler musik open-source yang dihosting sendiri â€” bayangkan Last.fm pribadi â€” yang merekam setiap lagu yang Anda putar dan mengubah riwayatnya menjadi tangga lagu, peringkat artis teratas, grafik detak waktu, dan ringkasan tahunan. Ini menerima scrobble dari klien yang sudah mendukung Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobbler, dan integrasi API langsung dari pemutar seperti Plex, Jellyfin, dan Navidrome.

Menghosting Maloja sendiri di VPS Anda menyimpan catatan pribadi dan permanen dari data pendengaran Anda daripada meninggalkannya di platform pihak ketiga yang mungkin tutup, mengubah harga, atau mengubah cara data diekspos. Dikombinasikan dengan pengayaan metadata dari Last.fm, Spotify, MusicBrainz, dan TheAudioDB, Anda mendapatkan dasbor musik pribadi yang kaya yang bertahan dari pergantian vendor.