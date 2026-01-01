Deploy Maloja instan.
Basis data scrobble musik yang di-host sendiri yang mengubah riwayat mendengarkan Anda menjadi tangga lagu pribadi, statistik, dan profil bergaya Last.fm.
Pilih paket VPS untuk Maloja
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Maloja
Maloja adalah scrobbler musik open-source yang dihosting sendiri â€” bayangkan Last.fm pribadi â€” yang merekam setiap lagu yang Anda putar dan mengubah riwayatnya menjadi tangga lagu, peringkat artis teratas, grafik detak waktu, dan ringkasan tahunan. Ini menerima scrobble dari klien yang sudah mendukung Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobbler, dan integrasi API langsung dari pemutar seperti Plex, Jellyfin, dan Navidrome.
Menghosting Maloja sendiri di VPS Anda menyimpan catatan pribadi dan permanen dari data pendengaran Anda daripada meninggalkannya di platform pihak ketiga yang mungkin tutup, mengubah harga, atau mengubah cara data diekspos. Dikombinasikan dengan pengayaan metadata dari Last.fm, Spotify, MusicBrainz, dan TheAudioDB, Anda mendapatkan dasbor musik pribadi yang kaya yang bertahan dari pergantian vendor.
Fitur utama Maloja
Statistik pendengaran pribadi
Jelajahi artis, album, dan lagu teratas di berbagai rentang waktu yang dapat dikonfigurasi dengan peringkat, garis tren, dan perbandingan antar-periode.
API kompatibel Last.fm
Terima scrobble dari klien mana pun yang mendukung API Last.fm â€” ponsel, pemutar desktop, skrip â€” tanpa menulis adaptor kustom.
Integrasi player
Terima scrobbles langsung dari Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble, dan penghubung lain yang dibuat komunitas.
Grafik waktu bergaya pulsa
Visualisasikan seberapa sering Anda mendengarkan artis, album, atau trek tertentu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun untuk menemukan kembali dan sesi mendengarkan yang intens.
Pengayaan metadata
Ambil gambar artis dan sampul album dari Last.fm, Spotify, MusicBrainz, dan TheAudioDB agar dashboard Anda terlihat rapi secara instan.
Scrobbling proxy Last.fm
Secara opsional, teruskan scrobble yang masuk ke Last.fm agar profil publik Anda yang sudah ada terus diperbarui sementara Anda juga membangun arsip pribadi.
Jalankan Maloja lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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