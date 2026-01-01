OliveTin adalah layanan Go self-hosted kecil yang mengubah perintah shell yang telah ditentukan sebelumnya menjadi tombol yang aman dan dapat dijalankan dengan sekali klik di UI web. Administrator menjelaskan setiap tindakan dalam file konfigurasi YAML â€” nama, ikon, perintah, argumen opsional, dialog konfirmasi opsional â€” dan OliveTin menampilkannya sebagai dasbor rapi yang dapat dipanggil oleh siapa saja yang memiliki akses tanpa menyentuh terminal.

Self-hosting OliveTin di VPS Anda sendiri memberikan anggota rumah tangga non-teknis, rekan tim junior, atau layar sentuh bergaya kios subset operasi terkontrol yang dapat mereka jalankan dengan aman â€” memulai ulang layanan yang macet, mengirim paket wake-on-lan, menyegarkan pustaka Plex, memulai pencadangan â€” tanpa menyerahkan kredensial SSH atau mengekspos eksekusi perintah arbitrer. Karena OliveTin hanya menjalankan perintah yang telah Anda deklarasikan secara eksplisit, jangkauan dampak tetap dibatasi oleh konfigurasi YAML.