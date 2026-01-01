Deploy instan OliveTin.
UI web mandiri yang ringan yang menampilkan perintah shell yang telah ditentukan sebelumnya sebagai tombol sekali klik yang aman.
Pilih paket VPS untuk OliveTin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OliveTin
OliveTin adalah layanan Go self-hosted kecil yang mengubah perintah shell yang telah ditentukan sebelumnya menjadi tombol yang aman dan dapat dijalankan dengan sekali klik di UI web. Administrator menjelaskan setiap tindakan dalam file konfigurasi YAML â€” nama, ikon, perintah, argumen opsional, dialog konfirmasi opsional â€” dan OliveTin menampilkannya sebagai dasbor rapi yang dapat dipanggil oleh siapa saja yang memiliki akses tanpa menyentuh terminal.
Self-hosting OliveTin di VPS Anda sendiri memberikan anggota rumah tangga non-teknis, rekan tim junior, atau layar sentuh bergaya kios subset operasi terkontrol yang dapat mereka jalankan dengan aman â€” memulai ulang layanan yang macet, mengirim paket wake-on-lan, menyegarkan pustaka Plex, memulai pencadangan â€” tanpa menyerahkan kredensial SSH atau mengekspos eksekusi perintah arbitrer. Karena OliveTin hanya menjalankan perintah yang telah Anda deklarasikan secara eksplisit, jangkauan dampak tetap dibatasi oleh konfigurasi YAML.
Fitur utama OliveTin
Aksi yang didefinisikan YAML
Jelaskan setiap perintah shell dalam file konfigurasi OliveTin dengan judul, ikon, argumen opsional, dan perilaku eksekusi untuk menampilkan dasbor yang rapi.
Antarmuka pengguna (UI) ramah sentuhan
Aplikasi satu halaman responsif dirancang untuk ponsel, tablet, dan layar sentuh yang dipasang di dinding â€“ sempurna untuk otomatisasi rumah tangga bergaya kios.
Argumen dan input dropdown
Ubah perintah yang kompleks menjadi dropdown, kolom teks, atau tombol centang agar pengguna non-teknis dapat menggunakannya dengan parameter yang tepat setiap saat.
Dialog konfirmasi
Tandai tindakan sensitif dengan konfirmasi yang diperlukan sehingga perintah berbahaya memerlukan klik tambahan sebelum dieksekusi.
Penggunaan sumber daya yang minimal
Binary Go tunggal hanya menggunakan beberapa MB RAM dan CPU yang minimal, ideal untuk ditempatkan di VPS bersama layanan self-hosted yang lebih berat.
Webhook dan API
Memicu tindakan secara eksternal melalui webhook HTTP atau REST API untuk mengintegrasikan OliveTin ke dalam otomatisasi, skrip, dan hub otomatisasi rumah.
Jalankan OliveTin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.