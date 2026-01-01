OpenEMR adalah sistem rekam medis elektronik (EHR) open-source dan manajemen praktik medis yang paling banyak digunakan di dunia. Dirancang untuk klinik kecil hingga organisasi layanan kesehatan besar, sistem ini menyediakan rangkaian alat lengkap untuk pendaftaran pasien, dokumentasi klinis, penjadwalan, penagihan, dan pelaporan â€” semuanya dalam satu platform yang di-hosting sendiri.

Meng-hosting sendiri OpenEMR di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas data pasien yang sensitif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi dan menjaga catatan medis pada infrastruktur yang Anda miliki. Tanpa biaya lisensi per pengguna dan dengan komunitas global yang aktif, OpenEMR adalah alternatif yang terbukti untuk sistem EHR berpemilik yang mahal.