Deploy instan OpenEMR.
Sistem rekam medis elektronik sumber terbuka dan manajemen praktik medis yang digunakan oleh klinik dan penyedia layanan kesehatan di seluruh dunia.
Pilih paket VPS untuk OpenEMR
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenEMR
OpenEMR adalah sistem rekam medis elektronik (EHR) open-source dan manajemen praktik medis yang paling banyak digunakan di dunia. Dirancang untuk klinik kecil hingga organisasi layanan kesehatan besar, sistem ini menyediakan rangkaian alat lengkap untuk pendaftaran pasien, dokumentasi klinis, penjadwalan, penagihan, dan pelaporan â€” semuanya dalam satu platform yang di-hosting sendiri.
Meng-hosting sendiri OpenEMR di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas data pasien yang sensitif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi dan menjaga catatan medis pada infrastruktur yang Anda miliki. Tanpa biaya lisensi per pengguna dan dengan komunitas global yang aktif, OpenEMR adalah alternatif yang terbukti untuk sistem EHR berpemilik yang mahal.
Fitur utama OpenEMR
Manajemen Rekam Medis Pasien
Menyimpan dan mengambil riwayat pasien lengkap termasuk data demografi, riwayat medis, hasil lab, resep, dan catatan klinis dalam catatan terstruktur.
Penjadwalan janji temu
Kelola kalender penyedia, janji temu pasien, dan kunjungan berulang dengan penjadwal multi-sumber daya yang menangani banyak praktisi dan lokasi.
Tagihan dan pengodean
Buat klaim asuransi dengan dukungan pengodean ICD-10 dan CPT, lacak pembayaran, dan kelola remitansi untuk mengurangi beban administrasi penagihan.
Dukungan keputusan klinis
Tampilkan peringatan interaksi obat, peringatan alergi, dan pengingat perawatan pencegahan pada titik layanan untuk mendukung keputusan klinis yang lebih aman.
E-resep dan laboratorium
Kirim resep secara elektronik ke apotek dan terima hasil lab terstruktur langsung ke catatan pasien tanpa entri ulang manual.
Jalankan OpenEMR lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.