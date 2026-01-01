Diskon SurrealDB hingga 69%

Deploy SurrealDB dengan instalasi sekali klik.

Database multi-model yang menggabungkan data dokumen, grafik, relasional, deret waktu, geospasial, dan vektor melalui satu bahasa kueri mirip SQL.

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VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy SurrealDB dengan instalasi sekali klik.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan SurrealDB

SurrealDB adalah database multi-model modern yang ditulis dalam Rust yang menyatukan data dokumen, graf, relasional, time-series, geospasial, dan vektor ke dalam satu engine yang diakses melalui SurrealQL â€” bahasa query mirip SQL yang dirancang untuk developer yang menginginkan fleksibilitas tanpa harus mengelola banyak database khusus. Dengan dukungan native untuk query langsung real-time, izin tingkat baris, dan autentikasi yang terintegrasi langsung ke dalam database, SurrealDB dapat berfungsi sebagai database sekaligus backend-as-a-service untuk aplikasi web dan seluler.

Self-hosting SurrealDB di VPS Anda memberikan developer dan tim kecil database multi-model yang canggih tanpa biaya per-query seperti SurrealDB Cloud. Arsitektur single-binary menjaga deployment dan operasional tetap sederhana dibandingkan dengan menjalankan database terpisah untuk beban kerja dokumen, graf, dan time-series.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama SurrealDB

Tipe data multi-model

Simpan dokumen, grafik, baris relasional, deret waktu, geospasial, dan vektor dalam database yang sama tanpa layanan terpisah untuk setiap model.

SurrealQL query language

Bahasa kueri mirip SQL dengan ekstensi untuk penelusuran graf, pencarian vektor, operator geospasial, dan bidang terhitung yang terintegrasi dalam skema.

Kueri langsung real-time

Berlangganan hasil kueri langsung melalui WebSocket untuk pembaruan UI secara real-time tanpa polling atau infrastruktur bus peristiwa eksternal.

Keamanan tingkat baris

Izin granular yang tertanam dalam skema memungkinkan Anda untuk mengekspos database secara langsung ke klien web dan seluler dengan aman tanpa lapisan API perantara.

Autentikasi Tertanam

Autentikasi berbasis pengguna, cakupan, dan JWT bawaan membuat SurrealDB dapat digunakan sebagai backend-as-a-service untuk aplikasi prototipe.

Beberapa antarmuka query

Kueri melalui HTTP REST, WebSocket, pustaka klien asli untuk JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, dan PHP â€“ atau langsung melalui SurrealQL CLI.

Jalankan SurrealDB lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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