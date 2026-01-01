Deploy SurrealDB dengan instalasi sekali klik.
Database multi-model yang menggabungkan data dokumen, grafik, relasional, deret waktu, geospasial, dan vektor melalui satu bahasa kueri mirip SQL.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SurrealDB
SurrealDB adalah database multi-model modern yang ditulis dalam Rust yang menyatukan data dokumen, graf, relasional, time-series, geospasial, dan vektor ke dalam satu engine yang diakses melalui SurrealQL â€” bahasa query mirip SQL yang dirancang untuk developer yang menginginkan fleksibilitas tanpa harus mengelola banyak database khusus. Dengan dukungan native untuk query langsung real-time, izin tingkat baris, dan autentikasi yang terintegrasi langsung ke dalam database, SurrealDB dapat berfungsi sebagai database sekaligus backend-as-a-service untuk aplikasi web dan seluler.
Self-hosting SurrealDB di VPS Anda memberikan developer dan tim kecil database multi-model yang canggih tanpa biaya per-query seperti SurrealDB Cloud. Arsitektur single-binary menjaga deployment dan operasional tetap sederhana dibandingkan dengan menjalankan database terpisah untuk beban kerja dokumen, graf, dan time-series.
Fitur utama SurrealDB
Tipe data multi-model
Simpan dokumen, grafik, baris relasional, deret waktu, geospasial, dan vektor dalam database yang sama tanpa layanan terpisah untuk setiap model.
SurrealQL query language
Bahasa kueri mirip SQL dengan ekstensi untuk penelusuran graf, pencarian vektor, operator geospasial, dan bidang terhitung yang terintegrasi dalam skema.
Kueri langsung real-time
Berlangganan hasil kueri langsung melalui WebSocket untuk pembaruan UI secara real-time tanpa polling atau infrastruktur bus peristiwa eksternal.
Keamanan tingkat baris
Izin granular yang tertanam dalam skema memungkinkan Anda untuk mengekspos database secara langsung ke klien web dan seluler dengan aman tanpa lapisan API perantara.
Autentikasi Tertanam
Autentikasi berbasis pengguna, cakupan, dan JWT bawaan membuat SurrealDB dapat digunakan sebagai backend-as-a-service untuk aplikasi prototipe.
Beberapa antarmuka query
Kueri melalui HTTP REST, WebSocket, pustaka klien asli untuk JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, dan PHP â€“ atau langsung melalui SurrealQL CLI.
Jalankan SurrealDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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