SurrealDB adalah database multi-model modern yang ditulis dalam Rust yang menyatukan data dokumen, graf, relasional, time-series, geospasial, dan vektor ke dalam satu engine yang diakses melalui SurrealQL â€” bahasa query mirip SQL yang dirancang untuk developer yang menginginkan fleksibilitas tanpa harus mengelola banyak database khusus. Dengan dukungan native untuk query langsung real-time, izin tingkat baris, dan autentikasi yang terintegrasi langsung ke dalam database, SurrealDB dapat berfungsi sebagai database sekaligus backend-as-a-service untuk aplikasi web dan seluler.

Self-hosting SurrealDB di VPS Anda memberikan developer dan tim kecil database multi-model yang canggih tanpa biaya per-query seperti SurrealDB Cloud. Arsitektur single-binary menjaga deployment dan operasional tetap sederhana dibandingkan dengan menjalankan database terpisah untuk beban kerja dokumen, graf, dan time-series.