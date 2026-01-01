Deploy instan Form.io.
Platform API manajemen data dan pembuat formulir open-source untuk membuat, menyematkan, dan mengelola formulir dinamis.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Form.io
Form.io adalah platform pembangunan formulir dan API open-source yang memungkinkan developer membuat formulir kompleks, mengelola kiriman, dan membangun aplikasi berbasis data. Ini menggabungkan pembuat formulir seret-dan-lepas visual dengan backend REST API yang canggih, membuatnya mudah untuk menyematkan formulir di aplikasi web atau seluler mana pun.
Self-hosting Form.io memberi Anda kepemilikan penuh atas data formulir dan kiriman Anda. Organisasi yang menangani informasi sensitif â€“ tanggapan survei, formulir pendaftaran pelanggan, atau alur kerja internal â€“ mendapatkan manfaat dari menyimpan semuanya di infrastruktur mereka sendiri tanpa biaya per kiriman dan kedaulatan data penuh.
Fitur utama Form.io
Pembuat formulir visual
Editor drag-and-drop mendukung bidang teks, unggah file, formulir bersarang, dan logika kondisional tanpa menulis kode.
REST API Otomatis Dibuat
Setiap formulir secara otomatis membuat REST API untuk membuat, membaca, dan mengelola kiriman dari aplikasi mana pun.
Kontrol akses berbasis peran
Mengatur siapa yang dapat mengirimkan, melihat, atau mengelola formulir dengan manajemen peran dan izin yang terperinci.
Tindakan pengajuan kustom
Memicu webhook, mengirim email, atau mengubah data secara otomatis saat kiriman formulir tiba.
SDK (Software Development Kit) JavaScript yang dapat disematkan
Sematkan formulir di React, Angular, Vue, atau aplikasi web apa pun menggunakan SDK JavaScript resmi Form.io.
Jalankan Form.io lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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