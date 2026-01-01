Form.io adalah platform pembangunan formulir dan API open-source yang memungkinkan developer membuat formulir kompleks, mengelola kiriman, dan membangun aplikasi berbasis data. Ini menggabungkan pembuat formulir seret-dan-lepas visual dengan backend REST API yang canggih, membuatnya mudah untuk menyematkan formulir di aplikasi web atau seluler mana pun.

Self-hosting Form.io memberi Anda kepemilikan penuh atas data formulir dan kiriman Anda. Organisasi yang menangani informasi sensitif â€“ tanggapan survei, formulir pendaftaran pelanggan, atau alur kerja internal â€“ mendapatkan manfaat dari menyimpan semuanya di infrastruktur mereka sendiri tanpa biaya per kiriman dan kedaulatan data penuh.