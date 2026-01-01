PdfDing adalah manajer dan penampil PDF yang dihosting sendiri yang mengingat posisi baca Anda di berbagai perangkat, sehingga Anda bisa mulai membaca di desktop dan melanjutkannya di ponsel tanpa kehilangan posisi. File diatur ke dalam ruang kerja dan koleksi dengan penandaan multi-level, pemberian bintang, dan pengarsipan. Penampil berbasis browser memungkinkan Anda membuat anotasi, menyorot, menambahkan teks, menggambar, dan menandatangani dokumen â€” dengan semua anotasi disimpan di sisi server dan disinkronkan di setiap perangkat.

Menghosting PdfDing sendiri di VPS Anda menjaga privasi pustaka dokumen Anda: tidak ada file yang diunggah ke layanan cloud, tidak ada analitik penggunaan, dan kendali penuh atas siapa yang dapat mengakses instans Anda. OIDC single sign-on opsional, autentikasi dua faktor, dan kontrol akses per-tautan membuatnya praktis untuk penggunaan pribadi maupun tim kecil.