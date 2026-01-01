Deploy instan PdfDing.
Manajer PDF yang di-hosting sendiri dengan tampilan berbasis browser, anotasi, dan sinkronisasi posisi baca lintas perangkat.
Pilih paket VPS untuk PdfDing
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PdfDing
PdfDing adalah manajer dan penampil PDF yang dihosting sendiri yang mengingat posisi baca Anda di berbagai perangkat, sehingga Anda bisa mulai membaca di desktop dan melanjutkannya di ponsel tanpa kehilangan posisi. File diatur ke dalam ruang kerja dan koleksi dengan penandaan multi-level, pemberian bintang, dan pengarsipan. Penampil berbasis browser memungkinkan Anda membuat anotasi, menyorot, menambahkan teks, menggambar, dan menandatangani dokumen â€” dengan semua anotasi disimpan di sisi server dan disinkronkan di setiap perangkat.
Menghosting PdfDing sendiri di VPS Anda menjaga privasi pustaka dokumen Anda: tidak ada file yang diunggah ke layanan cloud, tidak ada analitik penggunaan, dan kendali penuh atas siapa yang dapat mengakses instans Anda. OIDC single sign-on opsional, autentikasi dua faktor, dan kontrol akses per-tautan membuatnya praktis untuk penggunaan pribadi maupun tim kecil.
Fitur utama PdfDing
Sinkronisasi lintas perangkat
Posisi membaca, anotasi, dan tanda tangan digital disinkronkan di semua perangkat sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak saat beralih antara desktop dan seluler.
Anotasi dan pengeditan
Tambahkan teks, sorotan, gambar, dan komentar langsung di browser â€” tidak memerlukan alat pihak ketiga â€” dengan anotasi yang disimpan di sisi server.
Koleksi dan penandaan
Kelola PDF ke dalam ruang kerja dan koleksi dengan tag multi-level, penandaan bintang, dan pengarsipan untuk perpustakaan pribadi atau tim yang terstruktur.
Tanda tangan digital
Tanda tangani dokumen di browser dan tanda tangan disinkronkan serta disimpan di semua perangkat Anda tanpa menginstal software desktop apa pun.
SSO dan autentikasi dua faktor
Integrasikan dengan penyedia OIDC mana pun untuk single sign-on, dan amankan akun dengan autentikasi dua faktor kunci perangkat keras TOTP atau WebAuthn.
Tautan yang Dapat Dibagikan
Buat tautan berbagi yang terkontrol aksesnya dengan kode QR untuk PDF individual, memudahkan berbagi dokumen tanpa memberikan akses akun penuh.
Jalankan PdfDing lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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