Deploy DeepWiki Open dalam instalasi sekali klik.
Generator wiki AI open-source yang mengubah repositori GitHub, GitLab, atau Bitbucket apa pun menjadi situs dokumentasi interaktif.
Pilih paket VPS untuk DeepWiki Open
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DeepWiki Open
DeepWiki Open adalah implementasi yang dapat di-host sendiri dari konsep DeepWiki asli yang secara otomatis mengubah repositori kode publik atau pribadi menjadi wiki yang terorganisir dengan indah dan dapat dinavigasi. Ini menganalisis codebase Anda, menghasilkan penjelasan komprehensif tentang arsitektur dan modul, serta merender diagram interaktif yang menunjukkan bagaimana komponen terhubung â€” menghemat waktu tim dalam pekerjaan dokumentasi manual.
Self-hosting DeepWiki Open menjaga kode sumber, embeddings, dan dokumentasi yang dihasilkan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Anda membawa kunci penyedia LLM Anda sendiri untuk Google Gemini, OpenAI, atau OpenRouter, sehingga Anda hanya membayar untuk inferensi yang Anda gunakan dan menghindari pengiriman repositori pribadi melalui SaaS pihak ketiga.
Fitur utama DeepWiki Open
Pembuatan wiki otomatis
Arahkan ke repositori GitHub, GitLab, atau Bitbucket mana pun dan dapatkan wiki multi-halaman yang terstruktur tanpa perlu menulis satu baris pun dokumentasi secara manual.
Diagram arsitektur visual
Diagram Mermaid dihasilkan bersama dengan prosa untuk memvisualisasikan aliran data, hubungan modul, dan jalur panggilan agar pembaca dapat memahami basis kode lebih cepat.
Gunakan LLM (Large Language Model) Anda sendiri
Hubungkan model Google Gemini, OpenAI, OpenRouter, atau Ollama lokal sehingga Anda dapat mengontrol kualitas model dan biaya per token.
Dukungan private repository
Autentikasi dengan token akses pribadi untuk menganalisis repositori pribadi pada infrastruktur yang Anda miliki, menjaga kode kepemilikan tetap aman dari layanan pihak ketiga.
Fitur Tanya bawaan
Kueri repositori yang diindeks dalam bahasa alami dengan generasi yang diperkaya pengambilan yang mendasari jawaban pada kode sumber asli, bukan tebakan halusinasi.
Kontrol akses opsional
Aktifkan persyaratan kode otorisasi untuk membatasi akses ke generator wiki saat berjalan di domain yang dapat dijangkau publik.
Jalankan DeepWiki Open lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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