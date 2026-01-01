DeepWiki Open adalah implementasi yang dapat di-host sendiri dari konsep DeepWiki asli yang secara otomatis mengubah repositori kode publik atau pribadi menjadi wiki yang terorganisir dengan indah dan dapat dinavigasi. Ini menganalisis codebase Anda, menghasilkan penjelasan komprehensif tentang arsitektur dan modul, serta merender diagram interaktif yang menunjukkan bagaimana komponen terhubung â€” menghemat waktu tim dalam pekerjaan dokumentasi manual.

Self-hosting DeepWiki Open menjaga kode sumber, embeddings, dan dokumentasi yang dihasilkan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol. Anda membawa kunci penyedia LLM Anda sendiri untuk Google Gemini, OpenAI, atau OpenRouter, sehingga Anda hanya membayar untuk inferensi yang Anda gunakan dan menghindari pengiriman repositori pribadi melalui SaaS pihak ketiga.