Deploy instan Unmanic.
Pengoptimal pustaka media yang dihosting sendiri yang secara otomatis melakukan transkode dan mengonversi file ke format pilihan Anda.
Pilih paket VPS untuk Unmanic
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Unmanic
Unmanic adalah alat optimasi pustaka media yang di-host sendiri yang secara otomatis memindai file Anda dan mentranskodekannya ke format yang konsisten menggunakan FFmpeg. Daripada mengonversi file secara manual atau menulis skrip, Unmanic terus-menerus memantau direktori pustaka, mengidentifikasi file yang tidak sesuai dengan preset output yang Anda konfigurasi, dan mengantrekannya untuk diproses â€” semuanya dikelola melalui antarmuka web.
Menghosting Unmanic sendiri di VPS memberi Anda pipeline konversi yang selalu aktif untuk koleksi media Anda. Baik Anda menstandardisasi codec video, mengurangi ukuran file, atau memproses rekaman DVR, Unmanic menangani pekerjaan di latar belakang tanpa mengharuskan mesin desktop Anda tetap menyala.
Fitur utama Unmanic
Pemindaian perpustakaan otomatis
Unmanic terus-menerus memindai direktori media Anda dan mengantrekan file yang tidak sesuai dengan preset output yang Anda konfigurasi untuk diproses.
Transcoding yang didukung FFmpeg
Transkode video dan audio ke format atau codec apa pun yang didukung oleh FFmpeg, termasuk H.264, H.265, AV1, dan AAC.
Sistem plugin
Perluas Unmanic dengan plugin komunitas untuk menghapus iklan, mengganti nama file, mengompres arsip, dan lainnya.
Monitor file real-time
File baru atau yang dimodifikasi terdeteksi secara otomatis sehingga media yang baru ditambahkan diantrekan untuk pemrosesan tanpa intervensi manual.
Manajemen antrean tugas
Kelola pekerjaan konversi serentak dengan antrean visual yang menampilkan progres langsung, perkiraan waktu, dan riwayat pemrosesan.
Jalankan Unmanic lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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