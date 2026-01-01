Unmanic adalah alat optimasi pustaka media yang di-host sendiri yang secara otomatis memindai file Anda dan mentranskodekannya ke format yang konsisten menggunakan FFmpeg. Daripada mengonversi file secara manual atau menulis skrip, Unmanic terus-menerus memantau direktori pustaka, mengidentifikasi file yang tidak sesuai dengan preset output yang Anda konfigurasi, dan mengantrekannya untuk diproses â€” semuanya dikelola melalui antarmuka web.

Menghosting Unmanic sendiri di VPS memberi Anda pipeline konversi yang selalu aktif untuk koleksi media Anda. Baik Anda menstandardisasi codec video, mengurangi ukuran file, atau memproses rekaman DVR, Unmanic menangani pekerjaan di latar belakang tanpa mengharuskan mesin desktop Anda tetap menyala.