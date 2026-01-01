OpenViking adalah database konteks open-source yang dibuat khusus untuk agen AI, dikembangkan oleh Volcengine (platform cloud ByteDance). Alih-alih menyebarkan konteks AI ke berbagai embedding vektor, OpenViking memperkenalkan paradigma sistem file dengan protokol viking:// yang mengatur memori, sumber daya, dan keterampilan agen ke dalam struktur terpadu yang dapat dinavigasi. Pemuatan konteks bertingkat (L0/L1/L2) mengurangi penggunaan token dengan mengambil konten sesuai permintaan, daripada memuat seluruh basis pengetahuan di awal.

Self-hosting OpenViking di VPS Anda sendiri menjaga memori agen yang sensitif, pengetahuan bisnis, dan kredensial API sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” ini sangat penting bagi organisasi dengan persyaratan tata kelola data yang ketat. Anda memilih penyedia embedding (OpenAI, Jina, atau Volcengine) dan mempertahankan kepemilikan setiap byte yang dipelajari agen Anda.