Deploy OpenViking dengan instalasi sekali klik.
Database konteks open-source untuk AI agent yang menggunakan paradigma filesystem untuk menyatukan memori, sumber daya, dan skill.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenViking
OpenViking adalah database konteks open-source yang dibuat khusus untuk agen AI, dikembangkan oleh Volcengine (platform cloud ByteDance). Alih-alih menyebarkan konteks AI ke berbagai embedding vektor, OpenViking memperkenalkan paradigma sistem file dengan protokol viking:// yang mengatur memori, sumber daya, dan keterampilan agen ke dalam struktur terpadu yang dapat dinavigasi. Pemuatan konteks bertingkat (L0/L1/L2) mengurangi penggunaan token dengan mengambil konten sesuai permintaan, daripada memuat seluruh basis pengetahuan di awal.
Self-hosting OpenViking di VPS Anda sendiri menjaga memori agen yang sensitif, pengetahuan bisnis, dan kredensial API sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” ini sangat penting bagi organisasi dengan persyaratan tata kelola data yang ketat. Anda memilih penyedia embedding (OpenAI, Jina, atau Volcengine) dan mempertahankan kepemilikan setiap byte yang dipelajari agen Anda.
Fitur utama OpenViking
Paradigma Konteks Filesystem
Mengatur memori agen, sumber daya, dan keterampilan di bawah protokol viking://, menjadikan konteks dapat dinavigasi seperti sistem file daripada penyimpanan embedding yang datar.
Pemuatan Konteks Berjenjang
L0/L1/L2 loading mengambil konten sesuai permintaan, secara drastis mengurangi penggunaan token tanpa mengorbankan kedalaman pengetahuan yang tersedia untuk agen.
Embeddings Multi-Penyedia
Mendukung penyedia embedding OpenAI, Jina, dan Volcengine sehingga Anda dapat menggunakan kunci API Anda yang sudah ada dan model pilihan Anda tanpa ketergantungan vendor.
Konteks yang Berevolusi Sendiri
Agen dapat memperbarui dan menyempurnakan basis pengetahuan mereka sendiri seiring waktu, memungkinkan pembelajaran berkelanjutan tanpa intervensi manual.
Pengambilan Recursive direktori
Menggabungkan navigasi direktori struktural dengan pencarian semantik untuk menampilkan konteks yang paling relevan untuk setiap permintaan agen.
Jalankan OpenViking lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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