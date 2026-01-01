PatchMon adalah platform manajemen patch Linux sumber terbuka dan pemantauan armada yang memberikan sysadmin satu dasbor untuk melacak, menyetujui, dan menerapkan patch di semua host Linux yang dikelola. Ini menyediakan visibilitas kesehatan paket secara real-time, patching terorkestrasi dengan alur kerja persetujuan, pemindaian kepatuhan OpenSCAP dan CIS, audit keamanan Docker Bench, dan terminal SSH dalam browser yang didukung oleh Apache Guacamole â€“ semuanya tanpa memerlukan klien SSH apa pun di mesin manajemen.

Tidak seperti solusi manajemen patch komersial yang mengenakan biaya per-node, PatchMon gratis untuk di-self-host dan terhubung ke host yang dikelola melalui agen ringan. Semua riwayat patch, laporan kepatuhan, dan inventaris host tetap berada di infrastruktur Anda sendiri tanpa data apa pun yang dikirim ke layanan eksternal.