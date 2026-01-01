Deploy PatchMon dengan instalasi sekali klik.
Platform manajemen patch Linux mandiri dan pemantauan armada dengan terminal SSH dalam browser serta pemindaian kepatuhan.
Pilih paket VPS untuk PatchMon
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PatchMon
PatchMon adalah platform manajemen patch Linux sumber terbuka dan pemantauan armada yang memberikan sysadmin satu dasbor untuk melacak, menyetujui, dan menerapkan patch di semua host Linux yang dikelola. Ini menyediakan visibilitas kesehatan paket secara real-time, patching terorkestrasi dengan alur kerja persetujuan, pemindaian kepatuhan OpenSCAP dan CIS, audit keamanan Docker Bench, dan terminal SSH dalam browser yang didukung oleh Apache Guacamole â€“ semuanya tanpa memerlukan klien SSH apa pun di mesin manajemen.
Tidak seperti solusi manajemen patch komersial yang mengenakan biaya per-node, PatchMon gratis untuk di-self-host dan terhubung ke host yang dikelola melalui agen ringan. Semua riwayat patch, laporan kepatuhan, dan inventaris host tetap berada di infrastruktur Anda sendiri tanpa data apa pun yang dikirim ke layanan eksternal.
Fitur utama PatchMon
Orkestrasi patch skala armada
Tinjau pembaruan tertunda di seluruh armada Linux Anda, setujui batch patch, dan terapkan dengan kontrol penjadwalan dan rollback dari satu dasbor.
Terminal SSH berbasis browser
Akses host terkelola mana pun langsung dari browser melalui terminal yang didukung Apache Guacamole â€” tidak memerlukan instalasi klien SSH atau penerusan port.
Pemindaian kepatuhan
Jalankan pemindaian keamanan OpenSCAP, CIS benchmark, dan Docker Bench terhadap host terkelola dan lacak postur kepatuhan seiring waktu tanpa perkakas terpisah.
Status paket real-time
Lihat paket mana yang sudah usang, rentan, atau hilang di setiap host terkelola secara real-time, dengan indikator tingkat keparahan dan tautan CVE.
Alur kerja persetujuan patch
Memerlukan persetujuan eksplisit sebelum patch diterapkan ke host produksi, dengan jejak audit yang mencatat siapa yang menyetujui apa dan kapan.
Jalankan PatchMon lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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