Deploy instan Jellyswarrm.
Reverse proxy sumber terbuka yang menggabungkan beberapa server Jellyfin menjadi satu pustaka media terpadu.
Pilih paket VPS untuk Jellyswarrm
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jellyswarrm
Jellyswarrm adalah proxy agregasi sumber terbuka yang menggabungkan beberapa server Jellyfin di balik satu titik akhir, menyajikan pustaka, pengguna, dan pemutaran seolah-olah berasal dari satu server. Ini dibangun untuk rumah tangga dan kelompok teman yang film, acara, dan musiknya berada di mesin atau jaringan terpisah, tetapi menginginkan satu tempat untuk menjelajahi dan memutar semuanya.
Karena ia berbicara API Jellyfin secara native, klien seluler, TV, dan desktop yang ada tetap berfungsi tanpa konfigurasi ulang. Self-hosting Jellyswarrm di VPS memberi Anda titik masuk publik yang stabil yang menjembatani instans Jellyfin jarak jauh tanpa VPN atau mount SMB, sementara transcoding masih terjadi di server upstream yang memiliki media.
Fitur utama Jellyswarrm
Tampilan perpustakaan terpadu
Jelajahi film, acara, dan musik dari setiap server Jellyfin yang terhubung di dalam satu kisi perpustakaan dengan baris Berikutnya dan Baru Ditambahkan yang digabungkan.
Pemutaran langsung dari hulu
Aliran disajikan langsung dari server Jellyfin sumber, sehingga transkoding dan bandwidth tetap berada di mesin yang memiliki media tersebut.
Jellyfin API kompatibel
Muncul bagi klien sebagai server Jellyfin biasa, sehingga aplikasi yang ada di Android, iOS, Roku, Fire TV, dan Apple TV tetap berfungsi tanpa perubahan.
Pemetaan pengguna antar-server
Hubungkan akun di berbagai server upstream sehingga setiap penonton login sekali dan melihat pustaka yang dapat mereka akses di mana saja.
Federasi server
Sinkronisasi pengguna otomatis di seluruh instans Jellyfin yang terhubung menjaga kredensial dan akses tetap selaras tanpa perlu mengelola akun secara manual.
Dasbor pengguna pribadi
Halaman pengguna bawaan memungkinkan pengguna mengelola kredensial upstream mereka dan pustaka yang terhubung dari satu antarmuka web.
Jalankan Jellyswarrm lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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