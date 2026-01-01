Jellyswarrm adalah proxy agregasi sumber terbuka yang menggabungkan beberapa server Jellyfin di balik satu titik akhir, menyajikan pustaka, pengguna, dan pemutaran seolah-olah berasal dari satu server. Ini dibangun untuk rumah tangga dan kelompok teman yang film, acara, dan musiknya berada di mesin atau jaringan terpisah, tetapi menginginkan satu tempat untuk menjelajahi dan memutar semuanya.

Karena ia berbicara API Jellyfin secara native, klien seluler, TV, dan desktop yang ada tetap berfungsi tanpa konfigurasi ulang. Self-hosting Jellyswarrm di VPS memberi Anda titik masuk publik yang stabil yang menjembatani instans Jellyfin jarak jauh tanpa VPN atau mount SMB, sementara transcoding masih terjadi di server upstream yang memiliki media.