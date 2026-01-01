Onyx adalah platform AI sumber terbuka yang menggabungkan antarmuka obrolan kaya fitur dengan pencarian perusahaan di seluruh dokumen dan aplikasi tim Anda. Ini bekerja dengan setiap penyedia LLM utama â€” OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, dan model yang di-hosting sendiri yang terekspos melalui Ollama atau vLLM â€” sehingga Anda tetap bebas memilih model yang sesuai untuk setiap tugas tanpa menulis ulang tumpukan Anda.

Meng-hosting Onyx sendiri di VPS Anda menjaga transkrip obrolan, dokumen yang diindeks, dan kredensial konektor pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Empat puluh lebih konektor menarik data dari Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, dan lainnya ke dalam indeks pencarian terpadu, sehingga jawaban mengutip sumber asli alih-alih membocorkan konteks sensitif ke SaaS pihak ketiga.