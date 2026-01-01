Deploy instan Onyx.
Platform chat AI open-source dan pencarian perusahaan yang menghubungkan setiap LLM ke pengetahuan tim Anda.
Pilih paket VPS untuk Onyx
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Onyx
Onyx adalah platform AI sumber terbuka yang menggabungkan antarmuka obrolan kaya fitur dengan pencarian perusahaan di seluruh dokumen dan aplikasi tim Anda. Ini bekerja dengan setiap penyedia LLM utama â€” OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, dan model yang di-hosting sendiri yang terekspos melalui Ollama atau vLLM â€” sehingga Anda tetap bebas memilih model yang sesuai untuk setiap tugas tanpa menulis ulang tumpukan Anda.
Meng-hosting Onyx sendiri di VPS Anda menjaga transkrip obrolan, dokumen yang diindeks, dan kredensial konektor pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Empat puluh lebih konektor menarik data dari Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, dan lainnya ke dalam indeks pencarian terpadu, sehingga jawaban mengutip sumber asli alih-alih membocorkan konteks sensitif ke SaaS pihak ketiga.
Fitur utama Onyx
Kompatibel dengan semua LLM
Bawa kunci API Anda sendiri untuk OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun termasuk deployment Ollama dan vLLM lokal.
Empat puluh lebih konektor
Indeks Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, dan banyak lagi sehingga jawaban chat mengutip pengetahuan tim Anda yang sesungguhnya.
AI agent dan assistant
Bangun asisten kustom dengan prompt yang disesuaikan, ruang lingkup konektor, dan alat sehingga setiap tim mendapatkan AI yang disesuaikan dengan alur kerjanya.
Referensi dan Landasan
Setiap jawaban terhubung kembali ke dokumen sumber, sehingga pengguna memverifikasi klaim dan memercayai respons alih-alih menebak-nebak halusinasi.
Izin Berbasis Peran
Kontrol akses tingkat dokumen mewarisi izin sistem sumber sehingga pengguna hanya melihat apa yang sudah diizinkan untuk mereka baca.
Privasi Self-hosted
Chat, vektor, dan dokumen sumber tetap berada di VPS Anda â€” tidak ada yang dikirim ke server Onyx dan Anda tetap memegang kendali penuh atas lalu lintas model dan konektor.
Jalankan Onyx lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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