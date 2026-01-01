Diskon Onyx hingga 69%

Deploy instan Onyx.

Platform chat AI open-source dan pencarian perusahaan yang menghubungkan setiap LLM ke pengetahuan tim Anda.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp213.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Onyx.

Pilih paket VPS untuk Onyx

Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Onyx

Onyx adalah platform AI sumber terbuka yang menggabungkan antarmuka obrolan kaya fitur dengan pencarian perusahaan di seluruh dokumen dan aplikasi tim Anda. Ini bekerja dengan setiap penyedia LLM utama â€” OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, dan model yang di-hosting sendiri yang terekspos melalui Ollama atau vLLM â€” sehingga Anda tetap bebas memilih model yang sesuai untuk setiap tugas tanpa menulis ulang tumpukan Anda.

Meng-hosting Onyx sendiri di VPS Anda menjaga transkrip obrolan, dokumen yang diindeks, dan kredensial konektor pada infrastruktur yang Anda kendalikan. Empat puluh lebih konektor menarik data dari Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, dan lainnya ke dalam indeks pencarian terpadu, sehingga jawaban mengutip sumber asli alih-alih membocorkan konteks sensitif ke SaaS pihak ketiga.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Onyx

Kompatibel dengan semua LLM

Bawa kunci API Anda sendiri untuk OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun termasuk deployment Ollama dan vLLM lokal.

Empat puluh lebih konektor

Indeks Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, dan banyak lagi sehingga jawaban chat mengutip pengetahuan tim Anda yang sesungguhnya.

AI agent dan assistant

Bangun asisten kustom dengan prompt yang disesuaikan, ruang lingkup konektor, dan alat sehingga setiap tim mendapatkan AI yang disesuaikan dengan alur kerjanya.

Referensi dan Landasan

Setiap jawaban terhubung kembali ke dokumen sumber, sehingga pengguna memverifikasi klaim dan memercayai respons alih-alih menebak-nebak halusinasi.

Izin Berbasis Peran

Kontrol akses tingkat dokumen mewarisi izin sistem sumber sehingga pengguna hanya melihat apa yang sudah diizinkan untuk mereka baca.

Privasi Self-hosted

Chat, vektor, dan dokumen sumber tetap berada di VPS Anda â€” tidak ada yang dikirim ke server Onyx dan Anda tetap memegang kendali penuh atas lalu lintas model dan konektor.

Jalankan Onyx lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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