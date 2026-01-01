Radicale adalah server CalDAV (kalender) dan CardDAV (kontak) yang kecil, sederhana, dan bebas repot yang ditulis dalam Python. Ini menggunakan protokol standar yang didukung secara native oleh setiap sistem operasi modern â€” iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE â€” sehingga kalender dan kontak tersinkronisasi ke perangkat Anda tanpa perlu menginstal aplikasi kustom atau ekstensi browser.

Self-hosting Radicale di VPS Anda menjaga setiap acara, alamat, dan kalender bersama pada infrastruktur yang Anda kendalikan daripada diserahkan ke SaaS kalender. Server menyimpan koleksi sebagai file biasa di disk, tidak memerlukan database, dan berjalan dengan nyaman bersama aplikasi lain berkat jejak Python-nya yang kecil.