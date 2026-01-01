Instalasi Radicale sekali klik.
Server CalDAV dan CardDAV ringan yang dihosting sendiri untuk menyinkronkan kalender dan kontak di semua perangkat Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Radicale
Radicale adalah server CalDAV (kalender) dan CardDAV (kontak) yang kecil, sederhana, dan bebas repot yang ditulis dalam Python. Ini menggunakan protokol standar yang didukung secara native oleh setiap sistem operasi modern â€” iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE â€” sehingga kalender dan kontak tersinkronisasi ke perangkat Anda tanpa perlu menginstal aplikasi kustom atau ekstensi browser.
Self-hosting Radicale di VPS Anda menjaga setiap acara, alamat, dan kalender bersama pada infrastruktur yang Anda kendalikan daripada diserahkan ke SaaS kalender. Server menyimpan koleksi sebagai file biasa di disk, tidak memerlukan database, dan berjalan dengan nyaman bersama aplikasi lain berkat jejak Python-nya yang kecil.
Fitur utama Radicale
Standar CalDAV dan CardDAV
Sinkronisasi bawaan dengan iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, dan KDE tanpa klien pihak ketiga â€“ setiap OS modern mendukung protokol secara bawaan.
Penyimpanan berbasis file
Kalender dan kontak disimpan sebagai file iCalendar dan vCard biasa di disk â€” mudah untuk dicadangkan, dikendalikan versi, atau dipindahkan tanpa dump basis data.
Multi-pengguna dengan berbagi
Setiap pengguna terautentikasi mendapatkan koleksi masing-masing, dengan aturan berbagi opsional untuk kalender keluarga atau tim yang dibagikan.
Penggunaan sumber daya yang kecil
Server Pure-Python tanpa database mulai dalam hitungan detik dan menggunakan puluhan megabyte memori â€” sempurna untuk paket VPS terkecil.
Antarmuka admin web
UI browser bawaan memungkinkan pengguna menjelajahi koleksi, menyalin URL CalDAV/CardDAV untuk pengaturan klien, dan memverifikasi semuanya berfungsi.
Reverse-proxy ramah
Dirancang untuk berada di belakang nginx, Apache, atau Traefik dengan terminasi HTTPS di hulu sehingga penerapannya menjadi sederhana dan aman.
Jalankan Radicale lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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