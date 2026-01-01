Kotaemon adalah alat tanya jawab dokumen berbasis RAG yang bersih dan dapat disesuaikan, yang terhubung ke LLM pilihan Anda â€” dari OpenAI dan Azure hingga instans Ollama yang di-host sendiri. Unggah PDF, dokumen Word, spreadsheet, dan gambar, lalu ajukan pertanyaan dan terima jawaban yang didukung oleh kutipan persis dari materi sumber.

Tidak seperti layanan AI dokumen berbasis cloud, menghosting Kotaemon sendiri menjaga file Anda tetap pribadi di VPS Anda sendiri. Varian gambar lengkap dalam template ini menambahkan Tesseract OCR, penguraian format LibreOffice, dan penanganan dokumen multi-modal, sehingga cocok untuk PDF yang dipindai, file Office, dan dokumen yang banyak berisi gambar.