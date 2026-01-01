Deploy Kotaemon instan.
Chatbot Tanya Jawab dokumen sumber terbuka untuk mengobrol dengan file Anda menggunakan penyedia LLM apa pun.
Pilih paket VPS untuk Kotaemon
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kotaemon
Kotaemon adalah alat tanya jawab dokumen berbasis RAG yang bersih dan dapat disesuaikan, yang terhubung ke LLM pilihan Anda â€” dari OpenAI dan Azure hingga instans Ollama yang di-host sendiri. Unggah PDF, dokumen Word, spreadsheet, dan gambar, lalu ajukan pertanyaan dan terima jawaban yang didukung oleh kutipan persis dari materi sumber.
Tidak seperti layanan AI dokumen berbasis cloud, menghosting Kotaemon sendiri menjaga file Anda tetap pribadi di VPS Anda sendiri. Varian gambar lengkap dalam template ini menambahkan Tesseract OCR, penguraian format LibreOffice, dan penanganan dokumen multi-modal, sehingga cocok untuk PDF yang dipindai, file Office, dan dokumen yang banyak berisi gambar.
Fitur utama Kotaemon
Dukungan Multi-LLM
Hubungkan ke OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, atau model lokal apa pun yang di-host Ollama tanpa memigrasikan dokumen atau riwayat chat Anda.
Jawaban yang didukung referensi
Setiap jawaban terhubung kembali ke bagian yang tepat dalam dokumen sumber Anda sehingga Anda dapat memverifikasi klaim dan melacak informasi secara langsung.
OCR dan Penguraian Office
Tesseract OCR, LibreOffice, dan ffmpeg disertakan untuk menangani PDF yang dipindai, file Word dan PowerPoint, serta dokumen berbasis gambar secara bawaan.
Pengambilan GraphRAG
Backend GraphRAG dan LightRAG opsional meningkatkan akurasi pengambilan untuk kumpulan dokumen yang besar atau memiliki referensi silang yang padat.
Akses multi-pengguna
Manajemen pengguna bawaan memungkinkan setiap anggota tim mengelola koleksi dokumen pribadi di bawah satu deployment bersama.
Jalankan Kotaemon lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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