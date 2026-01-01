Bookshelf adalah penerus Readarr yang dikelola komunitas, dibangun di atas arr framework yang sama yang mendukung Sonarr dan Radarr. Aplikasi ini memantau penulis favorit Anda, melacak rilis baru, dan secara otomatis mendownload serta mengatur buku melalui download client Anda yang sudah ada — termasuk qBittorrent, Transmission, SABnzbd, dan NZBGet — sebelum menyimpannya ke dalam library Calibre atau Calibre-Web Anda dengan metadata yang rapi.

Self-hosting Bookshelf di VPS menjaga layanan tetap berjalan 24/7 sehingga rilis dapat ditangkap segera setelah muncul, tanpa bergantung pada mesin rumahan yang harus online. Persistent volume menjaga daftar penulis, profil kualitas, dan riwayat download Anda saat container diupdate.