Deploy Bookshelf dengan sekali klik.
Kelanjutan komunitas aktif Readarr untuk mengotomatiskan pengelolaan perpustakaan ebook dan audiobook.
Pilih paket VPS untuk Bookshelf
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bookshelf
Bookshelf adalah penerus Readarr yang dikelola komunitas, dibangun di atas arr framework yang sama yang mendukung Sonarr dan Radarr. Aplikasi ini memantau penulis favorit Anda, melacak rilis baru, dan secara otomatis mendownload serta mengatur buku melalui download client Anda yang sudah ada — termasuk qBittorrent, Transmission, SABnzbd, dan NZBGet — sebelum menyimpannya ke dalam library Calibre atau Calibre-Web Anda dengan metadata yang rapi.
Self-hosting Bookshelf di VPS menjaga layanan tetap berjalan 24/7 sehingga rilis dapat ditangkap segera setelah muncul, tanpa bergantung pada mesin rumahan yang harus online. Persistent volume menjaga daftar penulis, profil kualitas, dan riwayat download Anda saat container diupdate.
Fitur utama Bookshelf
Pelacakan Penulis Otomatis
Pantau seluruh bibliografi dan seri penulis sehingga setiap rilis baru diantrekan untuk diunduh secara otomatis tanpa pencarian manual.
Bantuan Ebook Multi-format
Mendukung format EPUB, MOBI, AZW3, PDF, dan buku audio termasuk M4B, memberi Anda satu alat untuk seluruh perpustakaan digital Anda.
Unduh Integrasi Klien
Terhubung ke qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, dan NZBGet sehingga buku-buku masuk ke perpustakaan Anda melalui klien apa pun yang sudah Anda gunakan.
Sinkronisasi Perpustakaan Calibre
Terintegrasi langsung dengan Calibre dan Calibre-Web untuk mengimpor akuisisi baru dengan metadata dan penamaan folder yang konsisten secara otomatis.
Kualitas Profil Manajemen
Tentukan format pilihan dan opsi cadangan per profil, memastikan unduhan memenuhi standar kualitas Anda tanpa intervensi manual.
Jalankan Bookshelf lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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