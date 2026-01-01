Hanko adalah backend autentikasi sumber terbuka yang dibangun berdasarkan passkey dan standar WebAuthn, dirancang sebagai alternatif yang dapat di-hosting sendiri untuk Auth0, Clerk, dan SaaS identitas lainnya. Hanko dilengkapi dengan alur pengguna yang lengkap â€” pendaftaran passkey, SSO sosial dan perusahaan, kata sandi sebagai opsi cadangan, MFA, dan pemulihan berbasis email â€” yang diekspos melalui REST API yang bersih dan komponen web siap pakai.

Meng-hosting sendiri Hanko di VPS Anda akan menjaga kredensial pengguna, sesi, dan log audit di dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per-MAU dan tanpa ketergantungan vendor. Basis data PostgreSQL yang dibundel mempertahankan akun pengguna dan kredensial WebAuthn, sementara sesi berbasis JWT Hanko dapat diintegrasikan ke dalam tumpukan frontend atau backend apa pun.