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Hanko adalah backend autentikasi sumber terbuka yang dibangun berdasarkan passkey dan standar WebAuthn, dirancang sebagai alternatif yang dapat di-hosting sendiri untuk Auth0, Clerk, dan SaaS identitas lainnya. Hanko dilengkapi dengan alur pengguna yang lengkap â€” pendaftaran passkey, SSO sosial dan perusahaan, kata sandi sebagai opsi cadangan, MFA, dan pemulihan berbasis email â€” yang diekspos melalui REST API yang bersih dan komponen web siap pakai.
Meng-hosting sendiri Hanko di VPS Anda akan menjaga kredensial pengguna, sesi, dan log audit di dalam infrastruktur Anda, tanpa biaya per-MAU dan tanpa ketergantungan vendor. Basis data PostgreSQL yang dibundel mempertahankan akun pengguna dan kredensial WebAuthn, sementara sesi berbasis JWT Hanko dapat diintegrasikan ke dalam tumpukan frontend atau backend apa pun.
Fitur utama Hanko
Autentikasi Passkey-utama
Dibangun di sekitar WebAuthn dan passkey sehingga pengguna masuk dengan Face ID, Touch ID, atau kunci hardware alih-alih mengetikkan sandi.
Sosial dan perusahaan SSO
Penyedia OAuth siap pakai untuk Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, ditambah SAML untuk penyedia identitas perusahaan.
Autentikasi multi-faktor
Dukungan aplikasi autentikator TOTP dan kebijakan perangkat tepercaya menambahkan lapisan MFA pada setiap alur login tanpa layanan eksternal.
Komponen web SDK (Software Development Kit)
Sediakan UI login lengkap dalam hitungan menit dengan menyematkan komponen web resmi Hanko di kerangka kerja apa pun â€” React, Vue, Svelte, atau HTML biasa.
JWT session tokens
Sesi JWT yang sesuai standar dengan rotasi dan pencabutan membuat integrasi dengan API dan microservice yang sudah ada menjadi lancar.
Log audit dan webhooks
Pencatatan audit bawaan dan event webhook untuk setiap tindakan autentikasi memberi Anda visibilitas penuh dan integrasi yang mudah dengan sistem hilir.
Jalankan Hanko lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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