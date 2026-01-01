Weblate adalah platform manajemen terjemahan sumber terbuka yang canggih yang terintegrasi langsung dengan Git, GitHub, GitLab, dan Bitbucket untuk menjaga terjemahan tetap sinkron dengan basis kode Anda. Penerjemah bekerja melalui antarmuka web yang intuitif sementara perubahan secara otomatis dikomit kembali ke repositori Anda, menghilangkan pertukaran file manual dan konflik penggabungan.

Dengan dukungan untuk lebih dari 50 format file, memori terjemahan bawaan, saran terjemahan mesin, dan pemeriksaan kualitas, Weblate menyederhanakan setiap langkah proses lokalisasi. Self-hosting di VPS Anda sendiri menghilangkan batasan harga per pengguna dan menjaga kerahasiaan string sumber kepemilikan.