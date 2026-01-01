Deploy Weblate instan.
Platform manajemen terjemahan berbasis web dengan integrasi kontrol versi yang ketat untuk alur kerja lokalisasi yang mulus.
Pilih paket VPS untuk Weblate
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Weblate
Weblate adalah platform manajemen terjemahan sumber terbuka yang canggih yang terintegrasi langsung dengan Git, GitHub, GitLab, dan Bitbucket untuk menjaga terjemahan tetap sinkron dengan basis kode Anda. Penerjemah bekerja melalui antarmuka web yang intuitif sementara perubahan secara otomatis dikomit kembali ke repositori Anda, menghilangkan pertukaran file manual dan konflik penggabungan.
Dengan dukungan untuk lebih dari 50 format file, memori terjemahan bawaan, saran terjemahan mesin, dan pemeriksaan kualitas, Weblate menyederhanakan setiap langkah proses lokalisasi. Self-hosting di VPS Anda sendiri menghilangkan batasan harga per pengguna dan menjaga kerahasiaan string sumber kepemilikan.
Fitur utama Weblate
Integrasi kontrol versi
Sinkronkan terjemahan secara otomatis dengan repositori Git, GitHub, GitLab, dan Bitbucket tanpa pertukaran file manual.
50+ format file
Mendukung PO, XLIFF, JSON, Android resources, iOS strings, Java properties, dan puluhan format terjemahan lainnya.
Memori terjemahan
Gunakan kembali string terjemahan sebelumnya di berbagai proyek untuk menjaga konsistensi dan mempercepat pekerjaan lokalisasi.
Terjemahan mesin
Dapatkan saran terjemahan otomatis dari DeepL, Google Translate, dan LibreTranslate untuk mempercepat alur kerja.
Pemeriksaan kualitas
Mendeteksi kesalahan placeholder, masalah format, dan inkonsistensi secara otomatis sebelum terjemahan mencapai produksi.
Review alur kerja
Konfigurasi proses persetujuan dengan izin berbasis peran untuk memastikan kualitas terjemahan di seluruh tim Anda.
Jalankan Weblate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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