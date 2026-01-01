Sun-Panel adalah panel navigasi dan beranda yang ringan, self-hosted, dirancang untuk server dan perangkat NAS. Sun-Panel menyediakan satu dashboard yang tertata rapi dan indah tempat Anda dapat meluncurkan semua layanan self-hosted Anda dan memantau status sistem secara sekilas. Dibuat dengan mengutamakan kesederhanaan, Sun-Panel tidak memerlukan database eksternal dan berjalan sepenuhnya di SQLite.

Dengan dukungan untuk isolasi multi-akun, ikon kustom dari pustaka Iconify, jendela mini dalam halaman, serta CSS dan JavaScript yang sepenuhnya dapat disesuaikan, Sun-Panel memungkinkan Anda membuat beranda yang sesuai dengan alur kerja Anda. Deploy di VPS Anda dan nikmati halaman awal browser pribadi, bebas iklan, yang sepenuhnya Anda kendalikan.