Deploy Sun-Panel instan.
Panel navigasi server dan NAS yang dapat disesuaikan dengan halaman beranda yang bersih dan peluncur aplikasi untuk self-hoster.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Sun-Panel
Sun-Panel adalah panel navigasi dan beranda yang ringan, self-hosted, dirancang untuk server dan perangkat NAS. Sun-Panel menyediakan satu dashboard yang tertata rapi dan indah tempat Anda dapat meluncurkan semua layanan self-hosted Anda dan memantau status sistem secara sekilas. Dibuat dengan mengutamakan kesederhanaan, Sun-Panel tidak memerlukan database eksternal dan berjalan sepenuhnya di SQLite.
Dengan dukungan untuk isolasi multi-akun, ikon kustom dari pustaka Iconify, jendela mini dalam halaman, serta CSS dan JavaScript yang sepenuhnya dapat disesuaikan, Sun-Panel memungkinkan Anda membuat beranda yang sesuai dengan alur kerja Anda. Deploy di VPS Anda dan nikmati halaman awal browser pribadi, bebas iklan, yang sepenuhnya Anda kendalikan.
Fitur utama Sun-Panel
Bisa banyak akun
Buat akun terisolasi untuk pengguna yang berbeda, masing-masing dengan tata letak panel mereka sendiri dan pintasan aplikasi.
Tanpa Database Eksternal
Berjalan sepenuhnya pada SQLite bawaan, menjaga deployment tetap sederhana tanpa layanan database tambahan untuk dikelola.
Pustaka Ikon Lengkap
Manfaatkan perpustakaan ikon Iconify untuk menata pintasan aplikasi Anda dengan bebas, mendukung ribuan set ikon.
Pemantauan Status Sistem
Lihat penggunaan CPU, memori, dan disk secara real-time langsung di panel Anda untuk memantau kesehatan server.
JS dan CSS Kustom
Tambahkan JavaScript dan CSS Anda sendiri untuk menyesuaikan sepenuhnya tampilan dan perilaku homepage Anda.
Jendela mini dalam halaman
Buka layanan yang didukung dalam jendela mini mengambang tanpa meninggalkan dashboard Anda untuk alur kerja yang mulus.
Jalankan Sun-Panel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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