Deploy instan Databasus.
Manajer backup database self-hosted untuk mengotomatiskan dan memantau backup PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB.
Pilih paket VPS untuk Databasus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Databasus
Databasus adalah tool manajemen backup database self-hosted yang memusatkan backup otomatis untuk PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB di bawah satu web interface. Tool ini menangani seluruh siklus backup — mulai dari penjadwalan, eksekusi, kompresi, rotasi retensi, dan pemantauan kesehatan — tanpa memerlukan script terpisah untuk setiap jenis database.
Self-hosting Databasus di VPS Anda menyimpan backup langsung di infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan biaya cloud storage per gigabyte, dan menjaga data sensitif tetap dalam kendali Anda. Web dashboard menyediakan visibilitas yang jelas terhadap tingkat keberhasilan backup, penggunaan storage, dan histori job, sementara resource VPS khusus memastikan job backup berjalan tanpa memengaruhi production database performance.
Fitur utama Databasus
Bantuan Multi Database
Mencadangkan PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB dari antarmuka terpadu, menggantikan kebutuhan untuk mengelola skrip pencadangan terpisah untuk setiap mesin database.
Janji Temu Otomatis
Konfigurasi interval pencadangan dan kebijakan retensi sehingga pencadangan harian, mingguan, dan bulanan dirotasi secara otomatis tanpa intervensi manual.
Dashboard berbasis web
Pantau kesehatan backup, penggunaan penyimpanan, dan riwayat pekerjaan dari antarmuka terpusat dengan peringatan untuk kegagalan yang memerlukan perhatian.
Verifikasi Backup
Melakukan pemeriksaan integritas setelah setiap cadangan untuk mengonfirmasi bahwa cadangan tersebut valid dan dapat digunakan sebelum dihitung dalam kebijakan retensi Anda.
Pemulihan Titik Waktu
Pulihkan database ke snapshot cadangan tertentu, memungkinkan pemulihan bencana dan pengujian data produksi yang aman di lingkungan staging.
Jalankan Databasus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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