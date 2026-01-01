Databasus adalah tool manajemen backup database self-hosted yang memusatkan backup otomatis untuk PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB di bawah satu web interface. Tool ini menangani seluruh siklus backup — mulai dari penjadwalan, eksekusi, kompresi, rotasi retensi, dan pemantauan kesehatan — tanpa memerlukan script terpisah untuk setiap jenis database.

Self-hosting Databasus di VPS Anda menyimpan backup langsung di infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan biaya cloud storage per gigabyte, dan menjaga data sensitif tetap dalam kendali Anda. Web dashboard menyediakan visibilitas yang jelas terhadap tingkat keberhasilan backup, penggunaan storage, dan histori job, sementara resource VPS khusus memastikan job backup berjalan tanpa memengaruhi production database performance.