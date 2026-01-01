Flame adalah startpage yang di-hosting sendiri yang menjadikan server Anda pusat terorganisir untuk semua aplikasi dan bookmark Anda. Semuanya dikelola melalui GUI bawaan â€” tidak ada file konfigurasi yang perlu diedit, tidak perlu restart. Tambahkan aplikasi, atur bookmark, dan sesuaikan tampilan sepenuhnya dari browser.

Tidak seperti layanan dashboard yang di-hosting, Flame berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri, menjaga inventaris layanan dan bookmark Anda tetap pribadi. Integrasi label Docker-nya secara otomatis menemukan kontainer yang berjalan, sehingga dashboard Anda tetap terbaru saat Anda menerapkan layanan baru.