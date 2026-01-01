Deploy instan Flame.
Halaman awal dan dashboard beranda yang self-hosted untuk server pribadi dan layanan homelab Anda.
Pilih paket VPS untuk Flame
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Flame
Flame adalah startpage yang di-hosting sendiri yang menjadikan server Anda pusat terorganisir untuk semua aplikasi dan bookmark Anda. Semuanya dikelola melalui GUI bawaan â€” tidak ada file konfigurasi yang perlu diedit, tidak perlu restart. Tambahkan aplikasi, atur bookmark, dan sesuaikan tampilan sepenuhnya dari browser.
Tidak seperti layanan dashboard yang di-hosting, Flame berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri, menjaga inventaris layanan dan bookmark Anda tetap pribadi. Integrasi label Docker-nya secara otomatis menemukan kontainer yang berjalan, sehingga dashboard Anda tetap terbaru saat Anda menerapkan layanan baru.
Fitur utama Flame
Manajemen berbasis GUI
Tambahkan, perbarui, dan hapus aplikasi serta bookmark langsung dari antarmuka web tanpa mengedit file konfigurasi apa pun.
Docker auto-discovery
Secara otomatis mendeteksi container yang berjalan dengan membaca label Docker, menjaga dashboard Anda tetap sinkron dengan layanan yang di-deploy.
Pencarian Terintegrasi
Bilah pencarian bawaan mendukung 11 penyedia pencarian web dan memfilter aplikasi lokal serta bookmark secara real time.
Custom tema
Pilih dari 15 tema warna bawaan atau buat sendiri dengan editor tema kustom dan penimpaan CSS.
Widget cuaca
Tampilkan kondisi cuaca terkini di dashboard Anda menggunakan kunci API Cuaca gratis dan koordinat lokasi Anda.
Jalankan Flame lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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