Deploy Notifuse instan.
Platform email self-hosted untuk kampanye pemasaran dan email transaksional dengan pengiriman multi-penyedia.
Pilih paket VPS untuk Notifuse
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Notifuse
Notifuse adalah platform email sumber terbuka dan self-hosted yang mengonsolidasikan kampanye pemasaran dan pengiriman email transaksional ke dalam satu sistem. Tidak seperti layanan berbasis langganan seperti Mailchimp atau Brevo, Notifuse berjalan di server Anda sendiri, menghilangkan biaya per email dan menjaga data subscriber Anda sepenuhnya pribadi serta di bawah kendali Anda.
Platform ini mendukung beberapa penyedia email termasuk Amazon SES, Mailgun, dan Postmark, sehingga Anda dapat mengarahkan pesan melalui backend mana pun yang sesuai dengan biaya dan persyaratan keterkiriman Anda. Editor kampanye drag-and-drop, segmentasi audiens, pelacakan buka dan klik, serta REST API untuk email transaksional terprogram memberikan semua yang dibutuhkan pemasar dan developer dari satu deployment self-hosted.
Fitur utama Notifuse
Editor kampanye
Buat kampanye email dengan editor visual drag-and-drop yang dilengkapi dengan A/B testing, penjadwalan, dan pratinjau real-time.
API email transaksional
Kirim email yang dipicu oleh event secara terprogram melalui REST API dengan templating Liquid untuk konten yang dipersonalisasi secara dinamis.
Pengiriman multi-penyedia
Arahkan email melalui Amazon SES, Mailgun, Postmark, atau penyedia SMTP mana pun tanpa mengubah template atau alur kerja Anda.
Segmentasi pelanggan
Targetkan kampanye ke segmen audiens tertentu berdasarkan atribut pelanggan dan riwayat interaksi sebelumnya.
Pelacakan pembukaan dan klik
Ukur performa kampanye dengan detail tingkat buka, pelacakan klik, dan analitik pengiriman yang terintegrasi ke dalam dashboard.
Jalankan Notifuse lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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