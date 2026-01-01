Notifuse adalah platform email sumber terbuka dan self-hosted yang mengonsolidasikan kampanye pemasaran dan pengiriman email transaksional ke dalam satu sistem. Tidak seperti layanan berbasis langganan seperti Mailchimp atau Brevo, Notifuse berjalan di server Anda sendiri, menghilangkan biaya per email dan menjaga data subscriber Anda sepenuhnya pribadi serta di bawah kendali Anda.

Platform ini mendukung beberapa penyedia email termasuk Amazon SES, Mailgun, dan Postmark, sehingga Anda dapat mengarahkan pesan melalui backend mana pun yang sesuai dengan biaya dan persyaratan keterkiriman Anda. Editor kampanye drag-and-drop, segmentasi audiens, pelacakan buka dan klik, serta REST API untuk email transaksional terprogram memberikan semua yang dibutuhkan pemasar dan developer dari satu deployment self-hosted.