Deploy instan eKuiper.
Mesin SQL dan aturan ringan untuk analitik aliran data real-time pada data IoT di edge.
Pilih paket VPS untuk eKuiper
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan eKuiper
LF Edge eKuiper adalah proyek Linux Foundation Edge yang menghadirkan pemrosesan aliran data real-time dan analitik berbasis aturan ke perangkat edge dengan sumber daya terbatas. Dengan ukuran kecil sekitar 10MB, ia menyerap data dari broker MQTT, endpoint HTTP, Kafka, sumber file, dan puluhan protokol lainnya, kemudian mengubahnya secara langsung menggunakan sintaks SQL yang familiar atau editor aturan seret dan lepas visual.
Menghosting sendiri eKuiper di VPS Anda menempatkan seluruh pipeline analitik IoT di bawah kendali Anda â€” data sensor, aturan bisnis, dan inferensi machine learning tetap berada di infrastruktur yang Anda miliki, tanpa biaya cloud per pesan dan tanpa ketergantungan hulu. Template ini menggabungkan mesin eKuiper dengan UI manajer berbasis web resmi untuk pembuatan aliran dan aturan visual.
Fitur utama eKuiper
SQL stream processing
Saring, agregasikan, gabungkan, dan transformasikan aliran IoT real-time menggunakan sintaks ANSI SQL alih-alih menulis kode Go atau Java kustom.
Manajer aturan visual
Konsol web bawaan memungkinkan Anda membuat stream, aturan, dan pipeline data melalui editor grafik seret dan lepas tanpa menyentuh file konfigurasi.
MQTT dan Kafka native
Konektor kelas satu untuk MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis, dan InfluxDB membuat penyambungan sensor industri dan broker pesan menjadi mudah.
Inferensi ML di edge
Sematkan model TensorFlow Lite dan ONNX langsung di dalam kueri SQL untuk menjalankan deteksi anomali dan klasifikasi pada data sensor streaming.
Jejak edge yang kecil
Mesin ini berjalan di memori sekitar 10MB, sehingga dapat diterapkan dengan nyaman pada paket VPS ringan bersama aplikasi lain.
Ekstensibilitas plugin
Perluas eKuiper dengan plugin Go, Python, atau portabel kustom untuk menambahkan sumber, tujuan, dan fungsi SQL propietary yang disesuaikan dengan beban kerja Anda.
Jalankan eKuiper lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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