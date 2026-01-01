LF Edge eKuiper adalah proyek Linux Foundation Edge yang menghadirkan pemrosesan aliran data real-time dan analitik berbasis aturan ke perangkat edge dengan sumber daya terbatas. Dengan ukuran kecil sekitar 10MB, ia menyerap data dari broker MQTT, endpoint HTTP, Kafka, sumber file, dan puluhan protokol lainnya, kemudian mengubahnya secara langsung menggunakan sintaks SQL yang familiar atau editor aturan seret dan lepas visual.

Menghosting sendiri eKuiper di VPS Anda menempatkan seluruh pipeline analitik IoT di bawah kendali Anda â€” data sensor, aturan bisnis, dan inferensi machine learning tetap berada di infrastruktur yang Anda miliki, tanpa biaya cloud per pesan dan tanpa ketergantungan hulu. Template ini menggabungkan mesin eKuiper dengan UI manajer berbasis web resmi untuk pembuatan aliran dan aturan visual.