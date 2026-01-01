Invio adalah aplikasi invoice yang cepat dan terfokus, dirancang untuk freelancer dan tim kecil yang membutuhkan penagihan profesional tanpa kerumitan platform CRM lengkap. Aplikasi ini mencakup alur kerja invoice utama â€” manajemen katalog produk, pembuatan invoice, dan link aman tanpa password untuk akses klien â€” dalam antarmuka yang bersih dan ringan yang dapat memuat secara instan bahkan pada hardware sederhana.

Self-hosting Invio di VPS Anda sendiri berarti data keuangan Anda tidak pernah menyentuh server pihak ketiga, tanpa biaya per invoice dan tanpa biaya langganan. Riwayat invoice, katalog produk, dan catatan klien disimpan dalam database SQLite tersemat di infrastruktur Anda sendiri, memberikan Anda kepemilikan penuh atas catatan bisnis Anda.