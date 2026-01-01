Deploy instan Invio
Sistem invoice self-hosted sederhana untuk freelancer dan tim kecil tanpa biaya langganan.
Pilih paket VPS untuk Invio
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Invio
Invio adalah aplikasi invoice yang cepat dan terfokus, dirancang untuk freelancer dan tim kecil yang membutuhkan penagihan profesional tanpa kerumitan platform CRM lengkap. Aplikasi ini mencakup alur kerja invoice utama â€” manajemen katalog produk, pembuatan invoice, dan link aman tanpa password untuk akses klien â€” dalam antarmuka yang bersih dan ringan yang dapat memuat secara instan bahkan pada hardware sederhana.
Self-hosting Invio di VPS Anda sendiri berarti data keuangan Anda tidak pernah menyentuh server pihak ketiga, tanpa biaya per invoice dan tanpa biaya langganan. Riwayat invoice, katalog produk, dan catatan klien disimpan dalam database SQLite tersemat di infrastruktur Anda sendiri, memberikan Anda kepemilikan penuh atas catatan bisnis Anda.
Fitur utama Invio
Katalog Produk
Kelola katalog layanan dan item dengan kategori sehingga item baris dapat ditambahkan ke faktur baru dalam hitungan detik dengan harga dan deskripsi yang terisi otomatis.
Tautan Klien Tanpa Kata Sandi
Bagikan faktur melalui tautan aman yang dapat dibuka klien tanpa membuat akun, menghilangkan hambatan dari proses peninjauan pembayaran.
Dukungan Multi-Bahasa
Terjemahan antarmuka lengkap untuk bahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Portugis memungkinkan penagihan klien internasional dalam bahasa pilihan mereka.
Tanpa Biaya Langganan
Self-hosting menghilangkan biaya SaaS berulang â€“ cukup bayar untuk sumber daya VPS yang sudah Anda gunakan, tanpa harga per faktur atau per pengguna.
Arsitektur Ringan
Penyimpanan berbasis SQLite tanpa layanan database terpisah menjaga deployment tetap sederhana dan penggunaan resource minimal pada paket VPS entry-level.
Jalankan Invio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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