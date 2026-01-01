Mailpit adalah alat pengujian dan debugging email open-source yang dibuat untuk developer. Alat ini menjalankan server SMTP bawaan yang mencegat semua email keluar dari aplikasi Anda dan menampilkan pesan yang ditangkap dalam kotak masuk web yang bersih dan dapat dicari â€” tanpa pernah mengirim email ke penerima sungguhan. Ini membuatnya aman untuk menguji alur notifikasi email, mengulang template email, dan memverifikasi konfigurasi SMTP di lingkungan pengembangan dan staging.

Mailpit adalah pengganti modern yang aktif dikelola untuk MailHog (yang tidak lagi dikelola). Alat ini hadir sebagai biner ringan tunggal dengan penyimpanan pesan yang didukung SQLite cepat, pencarian teks lengkap, rendering email HTML, REST API, dan autentikasi SMTP dan UI opsional â€” semuanya dengan jejak memori yang dapat diabaikan.