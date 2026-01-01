Deploy Mailpit instan.
Alat pengujian email ringan yang menangkap pesan SMTP dan menampilkannya di kotak masuk berbasis browser.
Pilih paket VPS untuk Mailpit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mailpit
Mailpit adalah alat pengujian dan debugging email open-source yang dibuat untuk developer. Alat ini menjalankan server SMTP bawaan yang mencegat semua email keluar dari aplikasi Anda dan menampilkan pesan yang ditangkap dalam kotak masuk web yang bersih dan dapat dicari â€” tanpa pernah mengirim email ke penerima sungguhan. Ini membuatnya aman untuk menguji alur notifikasi email, mengulang template email, dan memverifikasi konfigurasi SMTP di lingkungan pengembangan dan staging.
Mailpit adalah pengganti modern yang aktif dikelola untuk MailHog (yang tidak lagi dikelola). Alat ini hadir sebagai biner ringan tunggal dengan penyimpanan pesan yang didukung SQLite cepat, pencarian teks lengkap, rendering email HTML, REST API, dan autentikasi SMTP dan UI opsional â€” semuanya dengan jejak memori yang dapat diabaikan.
Fitur utama Mailpit
Penangkapan email SMTP
Berfungsi sebagai server SMTP drop-in yang mencegat email keluar dari aplikasi apa pun, mencegah pengiriman yang tidak disengaja ke alamat email asli selama pengembangan.
Kotak masuk berbasis Browser
Lihat, cari, dan periksa semua pesan yang terekam di UI web responsif dengan rendering HTML penuh, tampilan sumber, dan tata letak yang ramah seluler.
Akses REST API
Kueri, hapus, dan kelola pesan secara terprogram melalui REST API yang terdokumentasi, memungkinkan integrasi dengan suite pengujian otomatis dan pipeline CI/CD.
Pencarian teks lengkap
Cari di seluruh baris subjek, alamat pengirim dan penerima, serta isi pesan untuk dengan cepat menemukan email tertentu selama pengujian.
Pemberian tag pesan
Secara otomatis menandai pesan berdasarkan jenis â€” HTML, lampiran, gambar sebaris â€” untuk penyaringan visual yang cepat di seluruh volume besar email uji.
Jalankan Mailpit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.