Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Buat project yang Anda mau dengan Apache SkyWalking
Apache SkyWalking adalah proyek anggota CNCF yang menyediakan observabilitas end-to-end untuk sistem cloud-native dan terdistribusi. Ini mengumpulkan distributed traces, metrik layanan, korelasi log, dan continuous profiling melalui eBPF — memberikan tim engineering tampilan terpadu dari seluruh stack mereka tanpa harus menggabungkan berbagai tool terpisah. Peta topologi bawaan dan alerting memudahkan identifikasi hotspot latensi, kegagalan dependensi, dan anomali sebelum masalah tersebut memburuk.
Deployment ini menggabungkan server SkyWalking OAP dengan BanyanDB, engine penyimpanan time-series native SkyWalking, menghilangkan kebutuhan akan Elasticsearch eksternal atau database lainnya. Self-hosting memberikan Anda kontrol penuh atas data telemetri Anda — trace payloads, metrik performa layanan, dan hasil profiling tetap sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per-span.
Fitur utama Apache SkyWalking
Pelacakan Terdistribusi
Menangkap jejak permintaan lengkap di seluruh microservice dengan propagasi konteks otomatis, mengungkap dependensi layanan dan rincian latensi per operasi.
Pemrofilan eBPF
Profiling CPU dan memori berkelanjutan menggunakan eBPF memantau proses yang berjalan tanpa perubahan kode, mengidentifikasi titik-titik panas dalam produksi tanpa overhead pengambilan sampel.
Service Topology Maps
Diagram topologi real-time yang dihasilkan secara otomatis menunjukkan hubungan panggilan, tingkat kesalahan, dan throughput antar setiap layanan dalam arsitektur Anda.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Jalankan Apache SkyWalking lebih mudah di Hostinger
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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