Diskon Apache SkyWalking hingga 69%

Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Pilih paket VPS untuk Apache SkyWalking

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache SkyWalking

Apache SkyWalking adalah proyek anggota CNCF yang menyediakan observabilitas end-to-end untuk sistem cloud-native dan terdistribusi. Ini mengumpulkan distributed traces, metrik layanan, korelasi log, dan continuous profiling melalui eBPF — memberikan tim engineering tampilan terpadu dari seluruh stack mereka tanpa harus menggabungkan berbagai tool terpisah. Peta topologi bawaan dan alerting memudahkan identifikasi hotspot latensi, kegagalan dependensi, dan anomali sebelum masalah tersebut memburuk.

Deployment ini menggabungkan server SkyWalking OAP dengan BanyanDB, engine penyimpanan time-series native SkyWalking, menghilangkan kebutuhan akan Elasticsearch eksternal atau database lainnya. Self-hosting memberikan Anda kontrol penuh atas data telemetri Anda — trace payloads, metrik performa layanan, dan hasil profiling tetap sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per-span.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache SkyWalking

Pelacakan Terdistribusi

Menangkap jejak permintaan lengkap di seluruh microservice dengan propagasi konteks otomatis, mengungkap dependensi layanan dan rincian latensi per operasi.

Pemrofilan eBPF

Profiling CPU dan memori berkelanjutan menggunakan eBPF memantau proses yang berjalan tanpa perubahan kode, mengidentifikasi titik-titik panas dalam produksi tanpa overhead pengambilan sampel.

Service Topology Maps

Diagram topologi real-time yang dihasilkan secara otomatis menunjukkan hubungan panggilan, tingkat kesalahan, dan throughput antar setiap layanan dalam arsitektur Anda.

Log Correlation

Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

Jalankan Apache SkyWalking lebih mudah di Hostinger

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Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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