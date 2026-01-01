Apache SkyWalking adalah proyek anggota CNCF yang menyediakan observabilitas end-to-end untuk sistem cloud-native dan terdistribusi. Ini mengumpulkan distributed traces, metrik layanan, korelasi log, dan continuous profiling melalui eBPF — memberikan tim engineering tampilan terpadu dari seluruh stack mereka tanpa harus menggabungkan berbagai tool terpisah. Peta topologi bawaan dan alerting memudahkan identifikasi hotspot latensi, kegagalan dependensi, dan anomali sebelum masalah tersebut memburuk.

Deployment ini menggabungkan server SkyWalking OAP dengan BanyanDB, engine penyimpanan time-series native SkyWalking, menghilangkan kebutuhan akan Elasticsearch eksternal atau database lainnya. Self-hosting memberikan Anda kontrol penuh atas data telemetri Anda — trace payloads, metrik performa layanan, dan hasil profiling tetap sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri tanpa biaya per-span.