Deploy Bludit instan.
CMS flat-file yang sederhana, cepat, dan aman untuk blog pribadi dan situs kecil tanpa memerlukan database.
Pilih paket VPS untuk Bludit
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bludit
Bludit adalah sistem manajemen konten berbasis file datar sumber terbuka yang menyimpan setiap postingan, halaman, dan pengaturan sebagai file Markdown dan JSON di disk. Karena tidak memerlukan MySQL, PostgreSQL, atau database lainnya, seluruh tumpukan lebih ringan, lebih cepat untuk dicadangkan, dan lebih mudah untuk dimigrasikan antar server daripada CMS PHP tradisional.
Self-hosting Bludit di VPS memberikan blogger dan pemilik situs kecil kepemilikan penuh atas konten dan tema mereka, tanpa biaya hosting pihak ketiga dan tanpa keterikatan platform. Postingan dapat diedit dari admin berbasis browser atau langsung di sistem file, dan proyek ini dilengkapi dengan manajer gambar bawaan, sistem plugin, dan tema modern yang siap disesuaikan.
Fitur utama Bludit
Tanpa database
Menyimpan semua konten dalam file Markdown dan JSON datar sehingga deployment, backup, dan kontrol versi semudah menyalin folder.
Markdown penerbitan
Tulis postingan dan halaman dalam Markdown dengan editor berbasis browser yang mendukung draf, penjadwalan publikasi, dan kategori.
Tema dan plugin
Sesuaikan tampilan dengan tema modern bawaan dan perluas fungsionalitas melalui sistem plugin tanpa menyentuh kode inti.
Manajer gambar bawaan
Unggah, atur, dan sematkan gambar dari media library yang terintegrasi ke dalam admin panel tanpa layanan penyimpanan eksternal.
Peran multi-pengguna
Undang editor dan penulis dengan izin yang berbeda sehingga beberapa kontributor dapat memublikasikan tanpa berbagi satu akun.
Jalankan Bludit lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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