Bludit adalah sistem manajemen konten berbasis file datar sumber terbuka yang menyimpan setiap postingan, halaman, dan pengaturan sebagai file Markdown dan JSON di disk. Karena tidak memerlukan MySQL, PostgreSQL, atau database lainnya, seluruh tumpukan lebih ringan, lebih cepat untuk dicadangkan, dan lebih mudah untuk dimigrasikan antar server daripada CMS PHP tradisional.

Self-hosting Bludit di VPS memberikan blogger dan pemilik situs kecil kepemilikan penuh atas konten dan tema mereka, tanpa biaya hosting pihak ketiga dan tanpa keterikatan platform. Postingan dapat diedit dari admin berbasis browser atau langsung di sistem file, dan proyek ini dilengkapi dengan manajer gambar bawaan, sistem plugin, dan tema modern yang siap disesuaikan.