Diskon Bludit hingga 69%

Deploy Bludit instan.

CMS flat-file yang sederhana, cepat, dan aman untuk blog pribadi dan situs kecil tanpa memerlukan database.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Bludit instan.

Pilih paket VPS untuk Bludit

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Bludit

Bludit adalah sistem manajemen konten berbasis file datar sumber terbuka yang menyimpan setiap postingan, halaman, dan pengaturan sebagai file Markdown dan JSON di disk. Karena tidak memerlukan MySQL, PostgreSQL, atau database lainnya, seluruh tumpukan lebih ringan, lebih cepat untuk dicadangkan, dan lebih mudah untuk dimigrasikan antar server daripada CMS PHP tradisional.

Self-hosting Bludit di VPS memberikan blogger dan pemilik situs kecil kepemilikan penuh atas konten dan tema mereka, tanpa biaya hosting pihak ketiga dan tanpa keterikatan platform. Postingan dapat diedit dari admin berbasis browser atau langsung di sistem file, dan proyek ini dilengkapi dengan manajer gambar bawaan, sistem plugin, dan tema modern yang siap disesuaikan.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Bludit

Tanpa database

Menyimpan semua konten dalam file Markdown dan JSON datar sehingga deployment, backup, dan kontrol versi semudah menyalin folder.

Markdown penerbitan

Tulis postingan dan halaman dalam Markdown dengan editor berbasis browser yang mendukung draf, penjadwalan publikasi, dan kategori.

Tema dan plugin

Sesuaikan tampilan dengan tema modern bawaan dan perluas fungsionalitas melalui sistem plugin tanpa menyentuh kode inti.

Manajer gambar bawaan

Unggah, atur, dan sematkan gambar dari media library yang terintegrasi ke dalam admin panel tanpa layanan penyimpanan eksternal.

Peran multi-pengguna

Undang editor dan penulis dengan izin yang berbeda sehingga beberapa kontributor dapat memublikasikan tanpa berbagi satu akun.

Jalankan Bludit lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

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