Documenso adalah alternatif open-source untuk DocuSign, yang dibangun untuk organisasi yang membutuhkan tanda tangan digital yang aman dan mengikat secara hukum tanpa menyerahkan kendali dokumen sensitif kepada penyedia SaaS pihak ketiga. Ini mendukung alur kerja penandatanganan multi-pihak, templat dokumen, dan jejak audit yang komprehensif, dengan antarmuka yang bersih yang cocok untuk tim hukum, SDM, dan keuangan.

Self-hosting Documenso di VPS Anda menjaga setiap dokumen, tanda tangan, dan catatan audit tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per dokumen, tidak ada batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh vendor, dan tidak ada risiko kebocoran data melalui platform bersama. Manajemen sertifikat lokal dan SMTP yang dapat dikonfigurasi memastikan proses penandatanganan sepenuhnya berada dalam kendali Anda.