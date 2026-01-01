Deploy instan Documenso.
Platform penandatanganan dokumen open-source untuk tanda tangan digital yang mengikat secara hukum dengan kepemilikan data penuh.
Pilih paket VPS untuk Documenso
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Documenso
Documenso adalah alternatif open-source untuk DocuSign, yang dibangun untuk organisasi yang membutuhkan tanda tangan digital yang aman dan mengikat secara hukum tanpa menyerahkan kendali dokumen sensitif kepada penyedia SaaS pihak ketiga. Ini mendukung alur kerja penandatanganan multi-pihak, templat dokumen, dan jejak audit yang komprehensif, dengan antarmuka yang bersih yang cocok untuk tim hukum, SDM, dan keuangan.
Self-hosting Documenso di VPS Anda menjaga setiap dokumen, tanda tangan, dan catatan audit tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. Tidak ada biaya per dokumen, tidak ada batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh vendor, dan tidak ada risiko kebocoran data melalui platform bersama. Manajemen sertifikat lokal dan SMTP yang dapat dikonfigurasi memastikan proses penandatanganan sepenuhnya berada dalam kendali Anda.
Fitur utama Documenso
Penandatanganan multi-pihak
Mengarahkan dokumen ke beberapa penanda tangan secara berurutan atau paralel dan melacak status penyelesaian secara real-time.
Jejak audit komprehensif
Setiap tindakan dicatat dengan stempel waktu dan alamat IP, menghasilkan jejak bukti yang diperlukan untuk tujuan hukum dan kepatuhan.
Template Dokumen
Simpan struktur dokumen yang sering digunakan sebagai template untuk mempercepat alur kerja penandatanganan berulang seperti kontrak dan NDA.
Penandatanganan sertifikat lokal
Dokumen ditandatangani menggunakan sertifikat yang dikelola secara lokal, menjaga proses kriptografi sepenuhnya berada di dalam infrastruktur Anda.
Notifikasi email
Pengingat otomatis dan pembaruan status membuat semua pihak tetap terinformasi tanpa perlu tindak lanjut manual dari pengirim dokumen.
Jalankan Documenso lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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