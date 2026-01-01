Deploy instan Element.
Client messaging berbasis Matrix yang aman dan terenkripsi end-to-end untuk tim dan komunitas yang memiliki data mereka sendiri.
Pilih paket VPS untuk Element
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Element
Element adalah platform pesan dan kolaborasi open-source yang dibangun di atas protokol Matrix. Secara default, Element menyediakan pesan terenkripsi end-to-end, panggilan suara dan video, serta berbagi file, dengan kemampuan untuk terhubung ke homeserver Matrix mana pun â€” termasuk instance Synapse yang di-hosting sendiri atau server publik seperti matrix.org.
Meng-hosting sendiri Element di VPS Anda menjaga infrastruktur pesan Anda tetap di bawah kendali Anda. Anda dapat mengonfigurasi pengaturan federasi, menerapkan kebijakan keamanan, berintegrasi dengan homeserver Matrix Anda sendiri, dan memastikan komunikasi bisnis yang sensitif tidak pernah melewati infrastruktur cloud pihak ketiga.
Fitur utama Element
Enkripsi End-to-End
Semua pesan dienkripsi secara default menggunakan protokol Matrix Olm/Megolm, memastikan hanya peserta yang dituju yang dapat membaca percakapan.
Buka Matrix Network
Terhubung ke homeserver Matrix mana pun dan berkomunikasi di seluruh klien yang kompatibel dengan Matrix yang berbeda, memungkinkan federasi tanpa penguncian platform.
Sinkronisasi Lintas Platform
Riwayat pesan yang tersinkronisasi di seluruh web, desktop, iOS, dan Android memastikan percakapan dapat diakses di setiap perangkat secara real time.
Panggilan suara dan video
Panggilan suara dan video terenkripsi yang terintegrasi dengan berbagi layar mendukung kolaborasi real-time tanpa meninggalkan antarmuka pesan.
Integrasi Jembatan
Jembatan menghubungkan Element ke Slack, IRC, Telegram, dan platform pesan lainnya, mengonsolidasikan komunikasi ke dalam satu antarmuka.
Jalankan Element lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.