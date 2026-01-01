Element adalah platform pesan dan kolaborasi open-source yang dibangun di atas protokol Matrix. Secara default, Element menyediakan pesan terenkripsi end-to-end, panggilan suara dan video, serta berbagi file, dengan kemampuan untuk terhubung ke homeserver Matrix mana pun â€” termasuk instance Synapse yang di-hosting sendiri atau server publik seperti matrix.org.

Meng-hosting sendiri Element di VPS Anda menjaga infrastruktur pesan Anda tetap di bawah kendali Anda. Anda dapat mengonfigurasi pengaturan federasi, menerapkan kebijakan keamanan, berintegrasi dengan homeserver Matrix Anda sendiri, dan memastikan komunikasi bisnis yang sensitif tidak pernah melewati infrastruktur cloud pihak ketiga.