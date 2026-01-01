Deploy instan Prometheus.
Perangkat pemantauan open-source yang telah lulus dari CNCF, yang menjadi standar industri untuk pengumpulan metrik dan peringatan cloud-native.
Pilih paket VPS untuk Prometheus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Prometheus
Prometheus mengumpulkan metrik time-series dari infrastruktur dan aplikasi Anda melalui model HTTP berbasis pull, menyimpannya di TSDB lokal yang efisien, serta menyediakan PromQL â€” bahasa kueri yang canggih untuk memilah, mengagregasi, dan memberikan peringatan pada metrik apa pun. Menjadi proyek resmi CNCF bersama Kubernetes, ini adalah fondasi monitoring yang dipilih oleh tim DevOps di perusahaan seperti GitLab, DigitalOcean, dan Uber.
Menjalankan Prometheus di VPS Anda sendiri memberi Anda penyerapan metrik tanpa batas dengan biaya tetap, kontrol penuh atas interval scraping dan periode retensi, serta integrasi native dengan Grafana, Alertmanager, dan ratusan exporter komunitas â€“ tanpa biaya cloud per-metrik atau pembatasan sampling data.
Fitur utama Prometheus
PromQL (Prometheus Query Language) bahasa kueri
Bahasa kueri fungsional yang fleksibel memungkinkan Anda untuk mengagregasi, mentransformasi, dan memberikan peringatan pada kombinasi metrik apa pun di seluruh infrastruktur Anda secara real time.
Pengumpulan berbasis tarik
Prometheus mengumpulkan metrik dari endpoint HTTP sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi, sehingga memudahkan penambahan target baru tanpa mengubah aplikasi yang dipantau.
Penemuan Layanan
Integrasi bawaan dengan Kubernetes, Consul, EC2, dan lainnya secara otomatis menemukan dan memantau layanan baru saat layanan tersebut diluncurkan tanpa konfigurasi manual.
Aturan Peringatan
Tentukan aturan peringatan berbasis ambang batas dan tren yang merutekan notifikasi melalui Alertmanager ke Slack, PagerDuty, email, atau endpoint webhook apa pun.
Integrasi Grafana
Prometheus adalah sumber data default untuk Grafana, memungkinkan dashboard yang kaya, heatmap, dan visualisasi semua metrik Anda dengan pengaturan minimal.
Jalankan Prometheus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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