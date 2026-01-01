Prometheus mengumpulkan metrik time-series dari infrastruktur dan aplikasi Anda melalui model HTTP berbasis pull, menyimpannya di TSDB lokal yang efisien, serta menyediakan PromQL â€” bahasa kueri yang canggih untuk memilah, mengagregasi, dan memberikan peringatan pada metrik apa pun. Menjadi proyek resmi CNCF bersama Kubernetes, ini adalah fondasi monitoring yang dipilih oleh tim DevOps di perusahaan seperti GitLab, DigitalOcean, dan Uber.

Menjalankan Prometheus di VPS Anda sendiri memberi Anda penyerapan metrik tanpa batas dengan biaya tetap, kontrol penuh atas interval scraping dan periode retensi, serta integrasi native dengan Grafana, Alertmanager, dan ratusan exporter komunitas â€“ tanpa biaya cloud per-metrik atau pembatasan sampling data.