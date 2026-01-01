Deploy Odoo instan.
Rangkaian ERP dan CRM open-source yang mencakup penjualan, akuntansi, inventaris, e-commerce, dan lainnya dalam satu platform terintegrasi.
Pilih paket VPS untuk Odoo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Odoo
Odoo adalah suite manajemen bisnis open-source komprehensif yang digunakan oleh lebih dari 10 juta pengguna di 120 negara. Desain modularnya memungkinkan Anda memulai dengan aplikasi yang Anda butuhkan â€” CRM, akuntansi, inventaris, e-commerce, atau manajemen proyek â€” dan berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda, semuanya dari satu antarmuka terpadu.
Self-hosting Odoo di VPS Anda menghilangkan biaya langganan per pengguna, menjaga semua data bisnis Anda di bawah kendali Anda, dan memberi Anda kebebasan untuk menginstal modul dan integrasi kustom tanpa batasan. Template ini menyertakan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal.
Fitur utama Odoo
CRM & Penjualan Terintegrasi
Lacak prospek, kelola saluran penjualan, dan otomatiskan tindak lanjut dalam CRM yang terhubung langsung ke penagihan dan inventaris.
E-commerce bawaan
Buat toko online dengan website builder drag-and-drop, katalog produk, dan integrasi gateway pembayaran.
Akuntansi dan Penagihan
Kelola faktur multi-mata uang, kepatuhan pajak, dan rekonsiliasi bank tanpa alat akuntansi terpisah.
Inventaris & Manufaktur
Mengelola stok di berbagai gudang, menjalankan alur kerja MRP, dan melacak produksi dengan dukungan pemindaian barcode.
Toko Aplikasi Modular
Pilih dari lebih dari 30.000 modul pihak ketiga untuk memperluas Odoo dengan alur kerja dan integrasi khusus industri.
Jalankan Odoo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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