Odoo adalah suite manajemen bisnis open-source komprehensif yang digunakan oleh lebih dari 10 juta pengguna di 120 negara. Desain modularnya memungkinkan Anda memulai dengan aplikasi yang Anda butuhkan â€” CRM, akuntansi, inventaris, e-commerce, atau manajemen proyek â€” dan berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda, semuanya dari satu antarmuka terpadu.

Self-hosting Odoo di VPS Anda menghilangkan biaya langganan per pengguna, menjaga semua data bisnis Anda di bawah kendali Anda, dan memberi Anda kebebasan untuk menginstal modul dan integrasi kustom tanpa batasan. Template ini menyertakan PostgreSQL untuk penyimpanan data yang andal.